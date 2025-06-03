Kahvaltı sofralarına doğal ve besleyici lezzet: Cevizli ekmek tarifi

Kahvaltı sofralarına lezzet katan, akşam yemeklerinde çorbanın yanına çok yakışan cevizli ekmek; doyurucu, besleyici ve oldukça lezzetli bir ekmek çeşididir. İçindeki ceviz sayesinde hem lif hem de sağlıklı yağ açısından zengin olan bu tarif, evde doğal yöntemlerle ekmek yapmak isteyenler için harika bir seçenektir. Peki, kahvaltı sofralarına doğal ve besleyici bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes cevizli ekmek tarifi...





CEVİZLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı iri doğranmış ceviz içi

CEVİZLİ EKMEK YAPILIŞI

Ilık suya şekeri ekleyin, mayayı karıştırarak 5-10 dakika bekletin.

Maya aktifleşince kabarcıklar oluşacaktır.

Geniş bir kaba unu alın.

Tuz ve zeytinyağını ekleyin.

Maya karışımını da ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Hamur toparlandıktan sonra iri kıyılmış cevizleri ekleyin ve birkaç dakika daha yoğurun.

Cevizlerin hamura eşit dağılmasına dikkat edin.

Hamurun üzerini örtün ve sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Hamur iki katına çıkmalı.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgâhta yuvarlayın veya baton kalıba alın.

Üzerini örtüp 20 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırına bir kase su koyarsanız dışı çıtır, içi yumuşak olur.

Cevizli ekmek; tereyağı, peynir ve bal ile kahvaltılarda tüketilebileceği gibi, çorba ve salataların yanında da mükemmel bir eşlikçidir.

Afiyet olsun!