Anadolu mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: MasterChef etli çiğ köfte tarifi

Etli çiğ köfte, Güneydoğu Anadolu mutfağının en özel ve köklü yemeklerinden biridir. İsotun acısı, etin lezzeti ve bulgurun dokusuyla harmanlanan bu eşsiz tat, özellikle Urfa ve Adıyaman yörelerinde geleneksel yöntemlerle hazırlanır. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef etli çiğ köfte tarifi...

ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

250 gram yağsız dana döş (iki kez çekilmiş)

2 su bardağı esmer ince bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı isot (Urfa biberi)

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı soğuk su (yoğururken azar azar eklemek için)

ETLİ ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru geniş bir yoğurma tepsisine alın.

Üzerine isot ve salçaları ekleyin, karıştırın.

Ardından et ve tuzu ilave edin.

Malzemeleri yaklaşık 25-30 dakika kadar elinizle yoğurun.

Ara ara az miktarda soğuk su ekleyerek karışımın kurumasını önleyin.

Rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyip yoğurmaya devam edin.

Ardından limon suyu ve zeytinyağını da ilave ederek karışımı homojen hale getirin.

Harç iyice özleşip parlak bir kıvam aldığında, elinizle küçük parçalar koparın ve klasik çiğ köfte şekli verin.

Etli çiğ köfteyi marul yaprakları, taze soğan, nane ve ayran eşliğinde servis edin.

Dilerseniz yanında lavaş ekmekle sunarak doyurucu bir ana öğün haline getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!