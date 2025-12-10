Anadolu mutfağından sofranıza: Etli tirit tarifi

Tirit, Orta Anadolu’dan Güneydoğu’ya kadar birçok bölgede farklı yorumlarla yapılan bir yemek. Kuzu eti, tavuk eti veya sade et suyu ile hazırlanan bu tarif, eskiden bayat ekmeği değerlendirmek için ortaya çıkmış. Günümüzde ise restoranların gizli lezzetleri arasında yer alıyor. İşte evde yapılabilecek, pratik ve doyurucu bir tirit tarifi…

ETLİ TİRİT TARİFİ

Malzemeler

400 gr kuşbaşı kuzu eti

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı et suyu

2 adet pide veya bayat ekmek

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için: Tereyağı ve sumak

İsteğe bağlı: Yoğurt

Yapılışı