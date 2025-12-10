Anadolu mutfağından sofranıza: Etli tirit tarifi

Tirit, Orta Anadolu’dan Güneydoğu’ya kadar birçok bölgede farklı yorumlarla yapılan bir yemek. Kuzu eti, tavuk eti veya sade et suyu ile hazırlanan bu tarif, eskiden bayat ekmeği değerlendirmek için ortaya çıkmış. Günümüzde ise restoranların gizli lezzetleri arasında yer alıyor. İşte evde yapılabilecek, pratik ve doyurucu bir tirit tarifi…
ETLİ TİRİT TARİFİ
Malzemeler
- 400 gr kuşbaşı kuzu eti
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 su bardağı et suyu
- 2 adet pide veya bayat ekmek
- Tuz, karabiber, pul biber
- Üzeri için: Tereyağı ve sumak
- İsteğe bağlı: Yoğurt
Yapılışı
- Kuzu etini tencereye alıp hafif mühürleyin. Ardından üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
- Sarımsağı ekleyip et suyunu ilave edin. Etler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın.
- Bu sırada pide ya da bayat ekmekleri küp küp kesin, fırında hafifçe kurutun.
- Servis tabağına ekmekleri yerleştirin ve üzerlerine sıcak et suyundan gezdirin.
- Pişen etleri ekmeklerin üzerine yerleştirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritip pul biberle karıştırın ve yemeğin üzerine dökün.
- Arzu edenler yanında yoğurtla servis edebilir. Sumak ise tirite hafif ekşi bir denge katar.