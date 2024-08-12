Anadolu mutfağının az bilinen lezzeti: Keşkekli sini mantısı tarifi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 19:47

Güncelleme: 12.08.2024 - 19:47

Anadolu’nun mutfak kültürü, her biri ayrı bir hikaye taşıyan eşsiz lezzetlerle doludur. Ancak bazı yemekler var ki, günümüz sofralarında hak ettiği yeri bulamamış, yalnızca yöresel olarak bilinen gizli hazineler olarak kalmıştır. Keşkekli Sini Mantısı da bu nadide lezzetlerden biri. İşte, Keşkekli sini mantısı tarifi...

KEŞKEKLİ SİNİ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı buğday (keşkek için)

500 gram kıyma

1 adet soğan

2 su bardağı un (mantı hamuru için)

1 adet yumurta

Yeterince su (hamuru yoğurmak için)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt (servis için)

2 diş sarımsak

Yapılış