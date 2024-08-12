Anadolu mutfağının az bilinen lezzeti: Keşkekli sini mantısı tarifi
Anadolu'nun kadim topraklarından çıkan, fazla bilinmeyen ama lezzetiyle damakları şenlendiren bir yemek: Keşkekli Sini Mantısı. Bu özel tarif, geleneksel keşkek ve mantının eşsiz bir buluşması olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Keşkekli sini mantısı tarifi...
Anadolu’nun mutfak kültürü, her biri ayrı bir hikaye taşıyan eşsiz lezzetlerle doludur. Ancak bazı yemekler var ki, günümüz sofralarında hak ettiği yeri bulamamış, yalnızca yöresel olarak bilinen gizli hazineler olarak kalmıştır. Keşkekli Sini Mantısı da bu nadide lezzetlerden biri. İşte, Keşkekli sini mantısı tarifi...
KEŞKEKLİ SİNİ MANTISI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı buğday (keşkek için)
- 500 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 2 su bardağı un (mantı hamuru için)
- 1 adet yumurta
- Yeterince su (hamuru yoğurmak için)
- Tuz, karabiber, pul biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı yoğurt (servis için)
- 2 diş sarımsak
Yapılış
- Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişen buğdayı ezerek püre haline getirin.
- Unu geniş bir kaba alın. Üzerine yumurtayı kırın ve yeterince su ekleyerek sert bir hamur yoğurun. Hamuru dinlendirdikten sonra ince bir şekilde açın ve küçük kareler halinde kesin.
- Soğanı ince doğrayın ve kıyma ile birlikte bir tavada kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu harcı hamur karelerinin içine yerleştirip mantıları kapatın.
- Fırın tepsisine (sini) hazırladığınız keşkek püresini yayın. Üzerine hazırladığınız mantıları yerleştirin. Tereyağını eritip mantıların üzerine gezdirin.
- Fırını 180 dereceye ısıtın ve tepsiyi fırına verin. Mantılar kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan mantıların üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapın.
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