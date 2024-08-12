Hafif bir akşam yemeği önerisi... Akşam yemeğinde ne pişirsem diye düşünenlere enfes semizotu salatası tarifi!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:24

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:24

Akşam yemeği için hafif ve sağlıklı bir seçenek arıyorsanız, semizotu salatası tam size göre! Ferahlatıcı ve besleyici özellikleriyle bilinen semizotu, yoğurtla birleştiğinde hem doyurucu hem de lezzetli bir salataya dönüşüyor. Özellikle yaz aylarında sofralarınızda yer açmak isteyeceğiniz bu tarif, sağlıklı beslenmeyi keyifle sürdürmenizi sağlayacak. Hem pratik hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi arayanlar için ideal...

MALZEMELER

1 demet semizotu

1 adet salatalık

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (isteğe bağlı)

Üzeri için zeytinyağı ve kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Semizotunu iyice yıkayın ve kök kısımlarını temizleyin.

Semizotunu çok küçük olmayacak şekilde doğrayın ve bir karıştırma kabına alın.

Salatalığı yıkayın, kabuğunu soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Doğradığınız salatalıkları semizotunun üzerine ekleyin.

Süzme yoğurdu bir kaseye alın.

Sarımsağı rendeleyip yoğurdun içine ekleyin.

Yoğurtlu karışıma zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

Tuzunu da damak zevkinize göre ekleyin.

Yoğurtlu karışımı semizotu ve salatalıkların üzerine dökün.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak harmanlayın.

Hazırladığınız salatayı servis tabağına alın.

Üzerine isteğe göre biraz zeytinyağı gezdirip kırmızı pul biber serpebilirsiniz.