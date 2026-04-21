Anadolu mutfağının çıtır mirası: Paçanga böreği tarifi

Mutfak literatüründe "bir doku şöleni" olarak tanımlanan Paçanga Böreği, kökeni itibarıyla İstanbul’un Musevi mutfağından süzülüp gelen bir lezzet mirasıdır. Onu sıradan bir sigara veya muska böreğinden ayıran en temel fark, iç harcındaki pastırma ve sebze dengesinin yarattığı o zengin "umami" tadıdır.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet taze günlük yufka

150 gram pastırma (çemenli veya çemensiz, isteğe göre)

150 gram kaşar peyniri (rendelenmiş veya dilimlenmiş)

2 adet sivri biber (küçük doğranmış)

2 adet domates (kabukları soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp doğranmış)

Kızartmak İçin: Sıvı yağ

Opsiyonel (Daha çıtır olması için): 1 adet yumurta ve galeta unu

Yapılışı