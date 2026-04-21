Anadolu mutfağının çıtır mirası: Paçanga böreği tarifi

Mutfak literatüründe "bir doku şöleni" olarak tanımlanan Paçanga Böreği, kökeni itibarıyla İstanbul’un Musevi mutfağından süzülüp gelen bir lezzet mirasıdır. Onu sıradan bir sigara veya muska böreğinden ayıran en temel fark, iç harcındaki pastırma ve sebze dengesinin yarattığı o zengin "umami" tadıdır.
PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet taze günlük yufka
- 150 gram pastırma (çemenli veya çemensiz, isteğe göre)
- 150 gram kaşar peyniri (rendelenmiş veya dilimlenmiş)
- 2 adet sivri biber (küçük doğranmış)
- 2 adet domates (kabukları soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp doğranmış)
- Kızartmak İçin: Sıvı yağ
- Opsiyonel (Daha çıtır olması için): 1 adet yumurta ve galeta unu
Yapılışı
- Yufkaları üst üste koyun ve önce dörde, sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek toplamda 8 eşit üçgen parça elde edin (iki yufkadan 16 adet büyük boy börek çıkar).
- Domateslerin suyunu salıp yufkayı hamurlaştırmaması için mutlaka çekirdekli kısımlarını ayıklayın ve sadece etli kısımlarını minik küpler halinde doğrayın. Biberleri de çok az yağda öldürebilir veya doğrudan çiğden ekleyebilirsiniz.
- Üçgen yufkanın geniş kısmına önce bir dilim pastırmayı, üzerine bolca kaşar peynirini, birkaç parça domates ve biberi yerleştirin.
- Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayın ve çok sıkı olmayacak şekilde (peynirin genleşmesi için alan bırakarak) geniş bir rulo şeklinde sarın. Uç kısmını suyla ıslatarak yapıştırın.
- Eğer böreğin yağ çekmesini istemiyor ve ekstra çıtırlık arıyorsanız; sarmaları önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.
- Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri, her iki tarafı da altın sarısı renk alana ve içindeki peynirler eriyene kadar orta ateşte kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürdükten sonra, sıcak servis yapın.