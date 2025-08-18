Anadolu mutfağının efsane lezzeti: Hingel tarifi

Mantının en sevilen çeşitlerinden biri olan hingel, özellikle Kars, Erzurum ve çevresinde sıkça yapılan geleneksel bir yemektir. Hem hamurunun yumuşacık dokusu hem de iç harcının lezzetiyle damaklarda iz bırakan hingel, aynı zamanda oldukça besleyici ve doyurucudur. Patatesli iç harcıyla hafif, kıymalı haliyle daha zengin bir tat sunan bu yemek; aile sofralarının, özel davetlerin ve kış aylarının en çok tercih edilen tariflerinden biridir. Peki, Anadolu mutfağının efsane lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Hingel tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su (gerektikçe eklenecek)

İç harcı için (patatesli)

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı pul biber

2 diş sarımsak (yoğurt için)

1,5 su bardağı yoğurt

Yapılışı