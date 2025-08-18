Anadolu mutfağının efsane lezzeti: Hingel tarifi

Mantının en sevilen çeşitlerinden biri olan hingel, özellikle Kars, Erzurum ve çevresinde sıkça yapılan geleneksel bir yemektir. Hem hamurunun yumuşacık dokusu hem de iç harcının lezzetiyle damaklarda iz bırakan hingel, aynı zamanda oldukça besleyici ve doyurucudur. Patatesli iç harcıyla hafif, kıymalı haliyle daha zengin bir tat sunan bu yemek; aile sofralarının, özel davetlerin ve kış aylarının en çok tercih edilen tariflerinden biridir. Peki, Anadolu mutfağının efsane lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Hingel tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı su (gerektikçe eklenecek)
İç harcı için (patatesli)
- 3 adet haşlanmış patates
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 diş sarımsak (yoğurt için)
- 1,5 su bardağı yoğurt
Yapılışı
- Geniş bir kapta un, tuz ve yumurtayı karıştırın. Yavaş yavaş su ekleyerek orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle kapatıp 20 dakika dinlendirin.
- Soğanı küçük doğrayıp tereyağında kavurun. Haşlanmış patatesleri ezin, baharatlarla birlikte soğanla karıştırın ve harcı soğumaya bırakın.
- Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta merdane yardımıyla ince olmayacak şekilde açın. Su bardağıyla yuvarlak parçalar kesin.
- Her yuvarlak hamurun ortasına patatesli içten koyun, kenarlarını kapatıp üçgen veya yarım ay şeklinde kapatın.
- Geniş bir tencerede su kaynatın, tuz ekleyin. Hazırlanan hingelleri kaynar suya bırakın, yüzeye çıkınca 5-6 dakika daha pişirin ve süzgeçle alın.
- Tereyağını tavada eritin, pul biberi ekleyip kısa süre kızdırın.
- Hingelleri yoğurt ve üzerine gezdirilen tereyağı sosuyla servis edin.