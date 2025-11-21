Anadolu mutfağının efsanesi: Kerebiç köfte tarifi

Türkiye’nin gastronomik çeşitliliği, sadece geniş coğrafyasıyla değil, aynı zamanda kültürel zenginliğiyle de şekillenir. Çoğu zaman şehirlerin dışına çıkmadığı için gizli kalmış tarifler, bölgesel mutfakların ince dokusunu oluşturur. Kerebiçli Köfte, Mersin’in özellikle iç kesimlerinde bilinen, tatlı ve baharatlı iç harcıyla klasik içli köfte geleneğine dikkat çekici bir yorum getirir. Kerebiç (baharatlı, tatlımsı iç) ile etin eşsiz uyumu, bu yemeği hem şaşırtıcı hem de oldukça lezzetli kılar.
KEREBİÇ KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
Dış Harç İçin:
- 2 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yoğurmak için sıcak su
İç Harç (Kerebiç) İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 1 avuç kuru üzüm (çekirdekleri ayıklanmış)
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı karanfil tozu
- 1 çay kaşığı mahlep
- 2 yemek kaşığı toz şeker
Pişirmek için:
- Bol sıcak su
- Tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı (servis için)
YAPILIŞI
- Bulgur ve irmiği geniş bir kaba alın, üstüne sıcak su ekleyip 10–15 dakika kadar şişmeye bırakın.
- Yumurta, un ve tuzu ekleyerek yumuşak ama dağılmayan bir dış harç elde edene kadar yoğurun.
- İç harç için tereyağını tavada eritin, ceviz ve üzümü hafif kavurun.
- Baharatları ve şekeri ekleyerek ocaktan alın; karışım tamamen aromatik bir macun haline gelene kadar karıştırın.
- Dış harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde açarak içine bir miktar kerebiç harcı koyun ve kapatın.
- Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın.
- Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın, köfteleri dikkatlice içine bırakın.
- Köfteler suyun yüzüne çıkınca pişmiş sayılır; süzgeçle alın.
- Üzerine tereyağı gezdirerek sıcak servis edin.