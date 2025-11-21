Anadolu mutfağının efsanesi: Kerebiç köfte tarifi

Türkiye’nin gastronomik çeşitliliği, sadece geniş coğrafyasıyla değil, aynı zamanda kültürel zenginliğiyle de şekillenir. Çoğu zaman şehirlerin dışına çıkmadığı için gizli kalmış tarifler, bölgesel mutfakların ince dokusunu oluşturur. Kerebiçli Köfte, Mersin’in özellikle iç kesimlerinde bilinen, tatlı ve baharatlı iç harcıyla klasik içli köfte geleneğine dikkat çekici bir yorum getirir. Kerebiç (baharatlı, tatlımsı iç) ile etin eşsiz uyumu, bu yemeği hem şaşırtıcı hem de oldukça lezzetli kılar.

KEREBİÇ KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Dış Harç İçin:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Yoğurmak için sıcak su

İç Harç (Kerebiç) İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 avuç kuru üzüm (çekirdekleri ayıklanmış)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karanfil tozu

1 çay kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı toz şeker

Pişirmek için:

Bol sıcak su

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı (servis için)

YAPILIŞI