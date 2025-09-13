Anadolu mutfağının en sevileni: Pratik Sulu Köfte Tarifi

Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olan terbiyeli köfte, özellikle akşam yemeklerinde sıkça tercih edilen sulu yemekler arasında yer alıyor. İçinde bulgur veya pirinç bulunan minik köfteler, sebzelerle birleşerek zengin bir tat ortaya çıkarıyor. Hem çocukların hem de büyüklerin severek tükettiği bu yemek, kış aylarında da bağışıklığı destekleyen besleyici bir seçenek sunuyor.
SULU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gr kıyma
- 1 kahve fincanı ince bulgur veya pirinç
- 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, pul biber
Terbiyesi için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 limonun suyu
- 1 yemek kaşığı un
Yapılışı
- Köfte için kıymayı, rendelenmiş soğanı, bulguru (veya pirinci), tuz ve karabiberi karıştırıp yoğurun.
- Harçtan küçük misket boyutunda köfteler yuvarlayın ve una bulayın.
- Bir tencereye sıvı yağı koyun, havuç ve patatesleri birkaç dakika kavurun.
- Üzerine suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca köfteleri suya atın ve orta ateşte pişirin.
- Ayrı bir kapta yumurta sarısı, limon suyu ve unu karıştırarak terbiye hazırlayın.
- Tencereden bir kepçe sıcak su alıp terbiyeye ekleyin, sonra terbiyeyi yavaş yavaş tencereye dökerek karıştırın.
- Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.