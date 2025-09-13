Anadolu mutfağının en sevileni: Pratik Sulu Köfte Tarifi

Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olan terbiyeli köfte, özellikle akşam yemeklerinde sıkça tercih edilen sulu yemekler arasında yer alıyor. İçinde bulgur veya pirinç bulunan minik köfteler, sebzelerle birleşerek zengin bir tat ortaya çıkarıyor. Hem çocukların hem de büyüklerin severek tükettiği bu yemek, kış aylarında da bağışıklığı destekleyen besleyici bir seçenek sunuyor.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

250 gr kıyma

1 kahve fincanı ince bulgur veya pirinç

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı un

Yapılışı