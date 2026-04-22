Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Su böreği tarifi

Mutfak literatüründe "hazırlanması en maharet isteyen hamur işi" olarak tanımlanan Su Böreği, kökeni Osmanlı saray mutfağına kadar uzanan, her katı ayrı ayrı haşlanarak hazırlanan nadide bir lezzettir. Onu diğer tüm böreklerden ayıran temel fark, hamurunun içeriğindeki yüksek yumurta oranı ve fırına girmeden önce suda haşlanarak o meşhur "kadifemsi" dokuya ulaşmasıdır.

SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

6 adet büyük boy yumurta (Hamurun elastikiyeti için kritiktir)

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (Yaklaşık 5-6 su bardağı, sert bir hamur olmalı)

İç Harç ve Katmanlar İçin:

400 gram yağlı beyaz peynir ve yarım demet maydanoz

250 gram tereyağı (Eritilmiş ve köpüğü alınmış)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (Tereyağı ile karıştırmak için)

Haşlama Suyu İçin:

Büyük bir tencere dolusu su

1 yemek kaşığı tuz

Geniş bir kap dolusu buzlu soğuk su

Yapılışı