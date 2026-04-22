Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Su böreği tarifi

Mutfak literatüründe "hazırlanması en maharet isteyen hamur işi" olarak tanımlanan Su Böreği, kökeni Osmanlı saray mutfağına kadar uzanan, her katı ayrı ayrı haşlanarak hazırlanan nadide bir lezzettir. Onu diğer tüm böreklerden ayıran temel fark, hamurunun içeriğindeki yüksek yumurta oranı ve fırına girmeden önce suda haşlanarak o meşhur "kadifemsi" dokuya ulaşmasıdır.
SU BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 6 adet büyük boy yumurta (Hamurun elastikiyeti için kritiktir)
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar un (Yaklaşık 5-6 su bardağı, sert bir hamur olmalı)
İç Harç ve Katmanlar İçin:
- 400 gram yağlı beyaz peynir ve yarım demet maydanoz
- 250 gram tereyağı (Eritilmiş ve köpüğü alınmış)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ (Tereyağı ile karıştırmak için)
Haşlama Suyu İçin:
- Büyük bir tencere dolusu su
- 1 yemek kaşığı tuz
- Geniş bir kap dolusu buzlu soğuk su
Yapılışı
- Hamur Disiplini: Yumurta, su ve tuzu karıştırın. Unu azar azar ekleyerek oldukça sert bir hamur yoğurun. Hamur ne kadar iyi yoğrulursa haşlanırken o kadar az yırtılır. Hamuru 10-12 bezeye ayırıp en az 1 saat dinlendirin.
- Açma Sanatı: Bezeleri unlanmış tezgahta, tepsi büyüklüğünden biraz daha geniş ve ince olacak şekilde açın.
- Termal Şok (Kritik Aşama): Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Yanına da buzlu soğuk su dolu geniş bir kap hazırlayın. Açtığınız yufkayı kaynayan suya bırakın, yaklaşık 30-45 saniye (yufka suyun yüzeyine çıkana kadar) haşlayın.
- Mühürleme: Haşlanan yufkayı süzgeçle hemen alıp buzlu soğuk suya daldırın. Soğuyan yufkayı nazikçe çıkarıp suyunu elinizle süzün.
- Katmanlama: Yağlanmış fırın tepsisine ilk yufkayı (ilk ve son yufka haşlanmaz, çıtırlık sağlar) serin ve yağlayın. Diğer haşlanmış yufkaları, aralarına bolca tereyağı sürerek üst üste dizin.
- İç Dolgu: Yufkaların yarısına geldiğinizde peynirli ve maydanozlu harcı her yere eşit dağıtın. Kalan yufkaları da aynı haşlama ve yağlama yöntemiyle üzerine kapatın.
- Pişirme: En üst yufkayı haşlamadan serin ve kalan yağı sürün. 190°C derece önceden ısıtılmış fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 50-60 dakika pişirin.