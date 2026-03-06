Anadolu mutfağının isli lezzeti: Bademli Firik pilavı tarifi

Mutfak literatüründe "isli bulgur" olarak da bilinen firik, henüz yeşilken toplanan buğday başaklarının yakılarak tütsülenmesiyle elde edilen özel bir malzemedir. Bademli Firik Pilavı, firiğin bu karakteristik isli tadını tereyağı ve et suyu ile yumuşatan, badem ilavesiyle de dokusal bir derinlik kazanan bir reçetedir. Özellikle meyveli et yemekleri ve yahnilerin yanında, baskın aromaları dengeleyen yapısıyla profesyonel mutfakların vazgeçilmez garnitürleri arasında yer almaktadır.

BADEMLİ FİRİK PİLAVI

Malzemeler

1 su bardağı firik bulguru

Yarım su bardağı pilavlık iri bulgur

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı kabuksuz çiğ badem

3 su bardağı sıcak et suyu veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı