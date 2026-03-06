Anadolu mutfağının isli lezzeti: Bademli Firik pilavı tarifi

Mutfak literatüründe "isli bulgur" olarak da bilinen firik, henüz yeşilken toplanan buğday başaklarının yakılarak tütsülenmesiyle elde edilen özel bir malzemedir. Bademli Firik Pilavı, firiğin bu karakteristik isli tadını tereyağı ve et suyu ile yumuşatan, badem ilavesiyle de dokusal bir derinlik kazanan bir reçetedir. Özellikle meyveli et yemekleri ve yahnilerin yanında, baskın aromaları dengeleyen yapısıyla profesyonel mutfakların vazgeçilmez garnitürleri arasında yer almaktadır.
BADEMLİ FİRİK PİLAVI
Malzemeler
- 1 su bardağı firik bulguru
- Yarım su bardağı pilavlık iri bulgur
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım su bardağı kabuksuz çiğ badem
- 3 su bardağı sıcak et suyu veya tavuk suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılışı
- Firik bulgurunu ve normal bulguru karıştırıp bol suda yıkayın ve süzün (firik bulgurunun içindeki isli kokunun dengelenmesi için yıkama aşaması önemlidir).
- Geniş bir pilav tenceresinde sıvı yağı ve tereyağının yarısını ısıtın.
- Kabuksuz bademleri ekleyerek hafifçe altın sarısı renk alana kadar orta ateşte kavurun ve bademleri tencereden bir tabağa alın.
- Kalan tereyağını tencereye ekleyin ve süzülen bulgur karışımını ilave ederek 3-4 dakika boyunca taneler şeffaflaşana kadar kavurun.
- Üzerine sıcak et suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyip bir kez karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte bulgurlar suyunu tamamen çekip üzerinde delikler oluşana kadar pişirin.
- Pişen pilavın üzerine önceden kavurduğunuz bademleri ekleyin.
- Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatarak, pilavı en az 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
- Demlenen pilavı nazikçe karıştırarak sıcak servis yapın.