Anadolu mutfağının köklü lezzeti: Analı kızlı tarifi

Analı kızlı çorbası, Anadolu mutfağında “özel gün yemeği” olarak anılan tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Hazırlık süreci uzun olsa da sonuç, mutfakta harcanan emeği karşılıyor. Bu tarif, ev mutfağında uygulanabilecek klasik ve güvenilir yöntemi esas alıyor.

ANALI KIZLI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Ana köfte (içli köfte) için

1 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

Tuz, karabiber

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Tuz, karabiber

Kız köfteler için

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

Tuz

Çorba için

200 gram kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

7–8 su bardağı sıcak su

Yapılışı