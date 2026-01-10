Anadolu mutfağının köklü lezzeti: Analı kızlı tarifi

Analı kızlı çorbası, Anadolu mutfağında “özel gün yemeği” olarak anılan tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Hazırlık süreci uzun olsa da sonuç, mutfakta harcanan emeği karşılıyor. Bu tarif, ev mutfağında uygulanabilecek klasik ve güvenilir yöntemi esas alıyor.
ANALI KIZLI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
Ana köfte (içli köfte) için
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 çay bardağı irmik
- 1 adet yumurta
- Tuz, karabiber
İç harcı için:
- 200 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Tuz, karabiber
- Kız köfteler için
- Yarım su bardağı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz
Çorba için
- 200 gram kuşbaşı dana eti
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 7–8 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- İnce bulguru sıcak suyla ıslatıp şişmeye bırakın.
- Ana köfte için irmik, yumurta ve baharatları ekleyip yoğurun.
- İç harcı hazırlayıp küçük parçalar halinde köftelerin içine yerleştirin.
- Kız köfteler için bulgur, un ve tuzu yoğurup nohut büyüklüğünde yuvarlayın.
- Tencerede yağı ve doğranmış soğanı kavurun.
- Eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salçaları ekleyip kısa süre kavurun.
- Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar kaynatın.
- Önce ana köfteleri tencereye ekleyin, 10 dakika sonra kız köfteleri ilave edin.
- Tuz ve baharatları ayarlayıp köfteler pişene kadar kısık ateşte kaynatın.