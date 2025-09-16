Anadolu mutfağının lokum kıvamında lezzeti: Kuzu Tandır tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kuzu tandır, etin en doğal ve en sade haliyle pişirilmesiyle bilinir. Uzun süre düşük ısıda pişirilen kuzu eti, kemikten kolayca ayrılan lokum gibi kıvamıyla damaklarda iz bırakır. Geleneksel olarak tandırda pişirilse de, günümüzde fırın ve düdüklü tencerede de pratik şekilde hazırlanabiliyor.

KUZU TANDIR TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg kuzu kol veya but

2 yemek kaşığı tereyağı

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı