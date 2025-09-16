Anadolu mutfağının lokum kıvamında lezzeti: Kuzu Tandır tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kuzu tandır, etin en doğal ve en sade haliyle pişirilmesiyle bilinir. Uzun süre düşük ısıda pişirilen kuzu eti, kemikten kolayca ayrılan lokum gibi kıvamıyla damaklarda iz bırakır. Geleneksel olarak tandırda pişirilse de, günümüzde fırın ve düdüklü tencerede de pratik şekilde hazırlanabiliyor.
KUZU TANDIR TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 kg kuzu kol veya but
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3-4 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Kuzu etini yıkayıp kuruladıktan sonra geniş bir fırın kabına yerleştirin.
- Üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
- Sarımsakları etin üzerine serpiştirin, tereyağını parça parça ekleyin.
- Etin kurumaması için yanına sıcak suyu ekleyin.
- Kabı alüminyum folyo ile sıkıca kapatın.
- Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 3-4 saat pişirin.
- Et yumuşayıp kemikten ayrılmaya başladığında fırının ısısını artırıp üzerini kızartın.
- Yanında pilav veya közlenmiş sebzelerle sıcak servis yapın.