Anadolu mutfağının şifa dolu lezzeti: Çorti aşı tarifi

Yörede "çorti" olarak adlandırılan lahana turşusu ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel yemek, özellikle davet sofralarında ve soğuk kış günlerinde tercih ediliyor. İşte Muş mutfağının vazgeçilmezi çorti aşı tarifi...

ÇORTİ AŞI TARİFİ

Malzemeler:

5-6 su bardağı kadar çorti turşusu

1,5 kilogram kemikli kuzu eti

2 su bardağı den (aşurelik buğday)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı çorti turşusu suyu

4 su bardağı içme suyu

ÇORTİ AŞI YAPILIŞI

Düdüklü tencereye tereyağı ve üzerine sıvı yağ eklenir.

Kemikli etler mühürlenmek üzere tencereye alınır ve rengi değişinceye kadar kavrulur.

Soğanlar küp küp doğranarak tencereye ilave edilir ve pembeleşinceye kadar pişirilir.

Çorti, aşurelik buğday, pul biber, tuz, salça, çorti suyu ve içme suyu tencereye eklenir.

40-45 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun!