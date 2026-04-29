Şekersiz ve sağlıklı atıştırmalık: Fit muffin tarifi

29.04.2026 16:40:00
Haber Merkezi
Rafine şeker içermeyen, düşük kalorili ve pratik yapımıyla öne çıkan fit muffin tarifi, sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Hem doyurucu hem de lezzetli bu tarif, günün her saatinde tüketilebiliyor.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için tatlı tüketimi çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Ancak doğru malzemelerle hazırlanan fit tarifler, bu dengeyi kurmayı kolaylaştırıyor. Fit muffin de hem hafif hem de besleyici içeriğiyle öne çıkan tariflerden biri.

MALZEMELER

  • 2 adet olgun muz
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı bitkisel süt)
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • isteğe bağlı: ceviz, bitter çikolata parçaları veya kuru meyve

YAPILIŞI

Muzlar bir çatal yardımıyla iyice ezilir. Üzerine yumurtalar eklenerek karışım homojen hale gelene kadar çırpılır. Ardından yulaf ezmesi, süt, kabartma tozu ve tarçın eklenerek karıştırılır.

Hazırlanan karışım muffin kalıplarına paylaştırılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilir. Üzeri kızaran muffinler fırından çıkarılarak dinlendirilir.

