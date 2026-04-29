Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Tavuklu kumpir tarifi

Kumpir denince akla genellikle sokak lezzetleri gelir. Ancak bu kez klasik kumpiri bir adım ileri taşıyoruz. İçine nefis tavuklu harç eklenen, üzeri bol kaşarla kızartılan tavuklu kumpir tarifi, özellikle akşam yemeğinde farklı ve doyurucu bir alternatif arayanlar için harika bir seçimdir. İşte enfes tavuklu kumpir tarifi...

TAVUKLU KUMPİR TARİFİ

Malzemeler

Kumpir için:

4 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı tereyağı

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı tuz

Tavuklu harç için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kemiksiz tavuk kalça eti

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

TAVUKLU KUMPİR YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kurulayın.

Folyoya sarıp 220 derece fırında 45-60 dakika yumuşayana kadar pişirin.Tavada sıvı yağı ısıtın.

Küp doğranmış tavukları ekleyip kavurun.

Sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kekiği ekleyin.

Unu ilave edip kısa süre kavurun.

Sütü ekleyerek karıştırın.

Son olarak tereyağını ekleyin ve ocaktan alın.

Fırından çıkan patatesleri ortadan kesip içlerini açın.

Tereyağı, kaşar peyniri ve tuz ekleyip karıştırın.

Üzerine tavuklu harcı paylaştırın.

Kalan kaşar peynirini serpin.Tekrar fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!