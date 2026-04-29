Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Tavuklu kumpir tarifi

29.04.2026 19:36:00
Yumuşacık fırın patates, kremamsı tavuk harcı ve bol kaşar peyniriyle hazırlanan tavuklu kumpir tarifi, hem doyurucu hem de sofraların yıldızı olmaya aday bir lezzet sunuyor. İşte enfes tavuklu kumpir tarifi...

Kumpir denince akla genellikle sokak lezzetleri gelir. Ancak bu kez klasik kumpiri bir adım ileri taşıyoruz. İçine nefis tavuklu harç eklenen, üzeri bol kaşarla kızartılan tavuklu kumpir tarifi, özellikle akşam yemeğinde farklı ve doyurucu bir alternatif arayanlar için harika bir seçimdir. İşte enfes tavuklu kumpir tarifi...

TAVUKLU KUMPİR TARİFİ

Malzemeler

Kumpir için:

4 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı tereyağı

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı tuz

Tavuklu harç için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kemiksiz tavuk kalça eti

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

TAVUKLU KUMPİR YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kurulayın. 

Folyoya sarıp 220 derece fırında 45-60 dakika yumuşayana kadar pişirin.Tavada sıvı yağı ısıtın. 

Küp doğranmış tavukları ekleyip kavurun.

Sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kekiği ekleyin.

Unu ilave edip kısa süre kavurun. 

Sütü ekleyerek karıştırın. 

Son olarak tereyağını ekleyin ve ocaktan alın.

Fırından çıkan patatesleri ortadan kesip içlerini açın. 

Tereyağı, kaşar peyniri ve tuz ekleyip karıştırın.

Üzerine tavuklu harcı paylaştırın. 

Kalan kaşar peynirini serpin.Tekrar fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

Saray mutfağından sofralara gelen lezzet: Çılbır Kusursuz bir beyaz örtü gibi yayılan sarımsaklı yoğurdun üzerinde, ipeksi dokusuyla parlayan bir poşe yumurta ve onu taçlandıran kızgın pul biberli tereyağı... Çılbır, mutfak disiplininde "zıtlıkların uyumu" dersinin en lezzetli özetidir.
Şekersiz ve sağlıklı atıştırmalık: Fit muffin tarifi Rafine şeker içermeyen, düşük kalorili ve pratik yapımıyla öne çıkan fit muffin tarifi, sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Hem doyurucu hem de lezzetli bu tarif, günün her saatinde tüketilebiliyor.
Dışı çıtır içi yumuşacık: Evde kolay lokma tatlısı tarifi Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi lokma tatlısını evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, çıtır dokusu ve şerbetli lezzetiyle tatlı krizlerine hızlı çözüm sunuyor.