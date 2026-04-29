Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis çözüm: Çikolatalı saray helvası tarifi

29.04.2026 21:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kıtır kıvamlı helvanın çikolata ile buluştuğu bu pratik tarif, ağızda dağılan dokusu ve yoğun lezzetiyle tatlı krizlerine en hızlı çözümü sunuyor. İşte enfes çikolatalı saray helvası tarifi...

Çikolatalı Saray Helvası, klasik un helvasının modern ve daha şık bir yorumudur. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen ortaya çıkan lezzet, tatlı severleri şaşırtacak kadar yoğun ve keyiflidir. Dışı çikolata kaplı, içi ağızda dağılan bu özel helva tarifi, hem pratik oluşu hem de sunumuyla özellikle misafir sofralarında fark yaratır. İşte enfes çikolatalı saray helvası tarifi...

ÇİKOLATALI SARAY HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva için:

2,5 su bardağı un

125 gram tereyağı

4 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri

Çikolatalı kaplama için:

160 gram çikolata

ÇİKOLATALI SARAY HELVASI YAPILIŞI

Unu tavaya alıp kısık ateşte, rengi değişmeden yaklaşık 15 dakika kavurun.

Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. 

Kıvam ıslak kum gibi olmalı.

Pudra şekerini ilave edip 3-4 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş kalıba alın, bastırarak sıkıştırın.

Dilimleyip buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.

Eritilmiş çikolataya batırıp kaplayın.

Çikolata donunca servis edin.

Afiyet olsun!

