Tatlı krizlerine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis çözüm: Çikolatalı saray helvası tarifi

Çikolatalı Saray Helvası, klasik un helvasının modern ve daha şık bir yorumudur. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen ortaya çıkan lezzet, tatlı severleri şaşırtacak kadar yoğun ve keyiflidir. Dışı çikolata kaplı, içi ağızda dağılan bu özel helva tarifi, hem pratik oluşu hem de sunumuyla özellikle misafir sofralarında fark yaratır. İşte enfes çikolatalı saray helvası tarifi...
ÇİKOLATALI SARAY HELVASI TARİFİ
Malzemeler
Helva için:
2,5 su bardağı un
125 gram tereyağı
4 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri
Çikolatalı kaplama için:
160 gram çikolata
ÇİKOLATALI SARAY HELVASI YAPILIŞI
Unu tavaya alıp kısık ateşte, rengi değişmeden yaklaşık 15 dakika kavurun.
Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.
Kıvam ıslak kum gibi olmalı.
Pudra şekerini ilave edip 3-4 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın.
Karışımı yağlı kağıt serilmiş kalıba alın, bastırarak sıkıştırın.
Dilimleyip buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.
Eritilmiş çikolataya batırıp kaplayın.
Çikolata donunca servis edin.
Afiyet olsun!