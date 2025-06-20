Anadolu mutfağının unutulan klasiği: Tirit tarifi

Türk mutfağında kebaplar, dolmalar, börekler çokça konuşulsa da Anadolu’nun taşra mutfaklarında yıllardır yaşayan ve mutfak kültürünü yansıtan pek çok kıymetli tarif var. Tirit, işte bu "az bilinen ama çok sevilen" tariflerden biri. Artan bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle doğmuş bu yemek, üzerine dökülen et suyu ve yumuşacık etlerle birleşerek adeta bir lezzet şöleni sunar. Karadeniz’den İç Anadolu’ya, farklı yorumları bulunsa da özünde sade ve samimi bir yemektir.
TİRİT TARİFİ
Malzemeler:
- 400 gr kuzu eti (kemikli tercih edilir, haşlamalık)
- 1 litre su
- 1 büyük kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
- 4–5 dilim bayat ekmek (tercihen köy ekmeği, küp doğranmış)
- 1 kase yoğurt (isteğe bağlı, sarımsaklı da olabilir)
- Tereyağı + pul biber (üzeri için)
Yapılışı:
- Eti haşlayın: Eti, soyulmuş bütün soğanla birlikte tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ve tuz ekleyerek orta ateşte yaklaşık 1 saat haşlayın. Etler iyice yumuşayınca çıkarın, didikleyin. Et suyunu kenarda bekletin.
- Ekmekleri hazırlayın: Küp doğradığınız bayat ekmekleri servis tabağına yayın. Üzerine sıcak et suyunu gezdirerek yumuşatın.
- Katmanları oluşturun: Islatılmış ekmeklerin üzerine haşlanmış ve didiklenmiş etleri paylaştırın. Arzuya göre yoğurtla bir kat daha yapabilirsiniz.
- Sosu hazırlayın: Tereyağını küçük bir tavada eritip içine pul biber ekleyin. Tabağın üzerine gezdirerek dökün.
- Servis: Sıcak olarak, yoğurtla veya yanında ayranla servis edin. Özellikle soğuk kış günlerinde veya kalabalık sofralarda ideal bir ana yemektir.