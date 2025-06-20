Anadolu mutfağının unutulan klasiği: Tirit tarifi

Türk mutfağında kebaplar, dolmalar, börekler çokça konuşulsa da Anadolu’nun taşra mutfaklarında yıllardır yaşayan ve mutfak kültürünü yansıtan pek çok kıymetli tarif var. Tirit, işte bu "az bilinen ama çok sevilen" tariflerden biri. Artan bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle doğmuş bu yemek, üzerine dökülen et suyu ve yumuşacık etlerle birleşerek adeta bir lezzet şöleni sunar. Karadeniz’den İç Anadolu’ya, farklı yorumları bulunsa da özünde sade ve samimi bir yemektir.

TİRİT TARİFİ

Malzemeler:

400 gr kuzu eti (kemikli tercih edilir, haşlamalık)

1 litre su

1 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

4–5 dilim bayat ekmek (tercihen köy ekmeği, küp doğranmış)

1 kase yoğurt (isteğe bağlı, sarımsaklı da olabilir)

Tereyağı + pul biber (üzeri için)

Yapılışı: