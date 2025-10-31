Anadolu mutfağının zamansız lezzeti: Güveçte kuru fasulye tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, güveçte piştiğinde bambaşka bir lezzet kazanır. Toprak kabın ısısı sayesinde aroması derinleşir, her lokması geçmişten bugüne taşınan bir gelenek halini alır. Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yer bulan bu yemek, bugün hâlâ mis gibi kokusuyla evlerde en çok pişirilen lezzetlerden biri.
GÜVEÇTE KURU FASULYE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 250 gram kuşbaşı dana eti (isteğe göre pastırma veya sucuk da kullanılabilir)
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Fasulyeleri hazırlayın: Kuru fasulyeleri bir gece önceden ılık suya koyun. Ertesi gün süzüp yıkayın.
- Eti kavurun: Güveci ocağa alın, sıvı yağı ekleyin. Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve salçayı ekleyin: Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Ardından biber ve domates salçasını ilave edin.
- Fasulyeyi ekleyin: Haşlanmış fasulyeleri güvece alın, tüm malzemeyi karıştırın.
- Baharatlarını ekleyin: Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ilave edin.
- Suyunu verin: Üzerine sıcak suyu ekleyip karıştırın.
- Fırına verin: Güveci önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin. Yaklaşık 1,5–2 saat boyunca ağır ağır pişirin.
- Son dokunuş: Fırından almadan 10 dakika önce üzerine küçük bir parça tereyağı koyun ve güvecin kapağını kapatın.