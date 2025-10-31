Anadolu mutfağının zamansız lezzeti: Güveçte kuru fasulye tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, güveçte piştiğinde bambaşka bir lezzet kazanır. Toprak kabın ısısı sayesinde aroması derinleşir, her lokması geçmişten bugüne taşınan bir gelenek halini alır. Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yer bulan bu yemek, bugün hâlâ mis gibi kokusuyla evlerde en çok pişirilen lezzetlerden biri.

GÜVEÇTE KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

250 gram kuşbaşı dana eti (isteğe göre pastırma veya sucuk da kullanılabilir)

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı: