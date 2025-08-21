Anadolu'nun asırlık lezzeti: Testi Kebabı

Anadolu’nun kalbi Kapadokya’da doğan testi kebabı, hem pişirme yöntemi hem de sunumuyla misafir sofralarının baş tacı. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu geleneksel yemek, kapalı toprak testide uzun süre pişirilerek hazırlanır. Testinin masada kırılmasıyla birlikte ortaya çıkan görüntü, adeta bir yemek şöleni yaşatır. İşte evinizde deneyebileceğiniz Kapadokya usulü testi kebabı tarifi...

TESTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

600 gram kuşbaşı kuzu eti

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 bardak sıcak su

Pişirmek için: Kapaklı toprak testi

Yapılışı

Etleri, doğranmış soğan, biber, domates ve sarımsakla karıştırın. Salça, baharatlar ve tereyağını ekleyip harmanlayın. Karışımı toprak testinin içine doldurun, üzerine sıcak suyu ekleyin. Testinin ağzını hamurla kapatıp fırına verin. 180 derecede yaklaşık 2,5 saat pişirin.

Servis sırasında testiyi kırarak açın ve sıcak servis edin.