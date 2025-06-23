Anadolu'nun etten şaheseri: Zırh Kebabı tarifi

Türk mutfağı kebap denince sadece şişe dizilmiş etlerden ibaret değildir. Güneydoğu Anadolu’nun kalbinden gelen Zırh Kebabı, hem yapım tekniğiyle hem de kendine özgü tadıyla öne çıkan özel bir tariftir. Şanlıurfa sokaklarında sabah saatlerinden itibaren hazırlığına başlanan bu kebap, adını kullanılan özel bıçaktan yani "zırh"tan alır. Doğal malzemeler, el emeği ve közde pişen etin büyüsüyle birleşince ortaya sade ama unutulmaz bir lezzet çıkar.

ZIRH KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gr orta yağlı kuzu eti (zırhla veya bıçakla çok ince kıyılmış)

150 gr kuyruk yağı (zırhla kıyılmış)

1 adet büyük kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı isot (Urfa biberi)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Şiş (veya yağlı kağıt + fırın tepsisi)

Yapılışı

Eti hazırlayın: Kuzu etini ve kuyruk yağını özel zırh bıçağıyla incecik kıyın. Evde yapıyorsanız keskin bir bıçakla sabırla doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri karıştırın: Kıyılmış eti geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, sarımsak ve tüm baharatları ekleyin. En az 10 dakika yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Şişe geçirin: Hazırladığınız harcı, kebap şişlerine bastırarak uzun, düz bir formda geçirin. Eğer şiş yoksa yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine elinizle şekil vererek yerleştirebilirsiniz. Pişirme: Kömür ateşinde şişleri döndüre döndüre pişirin. Fırında yapacaksanız, önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Servis: Yanında lavaş, sumaklı soğan, közlenmiş biber ve domatesle sıcak servis yapın.



