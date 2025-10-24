Anadolu'nun gizli lezzeti: Tirit tarifi

Tirit, Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biridir. Osmanlı döneminden bu yana, özellikle kış aylarında evlerde sıkça pişirilir. Kuzu eti, et suyu, bayat ekmek ve yoğurdun uyumu sayesinde sofraya mütevazı ama unutulmaz bir lezzet gelir. Günümüzde çok bilinmese de, tirit Anadolu’nun geleneksel mutfak mirasının en özel temsilcilerinden biridir.

TİRİT TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı kuzu eti (isteğe göre dana eti de kullanılabilir)

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 su bardağı yoğurt

1 diş ezilmiş sarımsak (yoğurt için)

4-5 dilim bayat ekmek (küçük kareler halinde kesilmiş)

Üzeri için tereyağında kızdırılmış toz biber

Yapılışı: