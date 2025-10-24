Anadolu'nun gizli lezzeti: Tirit tarifi

Tirit, Türk mutfağının en köklü yemeklerinden biridir. Osmanlı döneminden bu yana, özellikle kış aylarında evlerde sıkça pişirilir. Kuzu eti, et suyu, bayat ekmek ve yoğurdun uyumu sayesinde sofraya mütevazı ama unutulmaz bir lezzet gelir. Günümüzde çok bilinmese de, tirit Anadolu’nun geleneksel mutfak mirasının en özel temsilcilerinden biridir.
TİRİT TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram kuşbaşı kuzu eti (isteğe göre dana eti de kullanılabilir)
- 4 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş ezilmiş sarımsak (yoğurt için)
- 4-5 dilim bayat ekmek (küçük kareler halinde kesilmiş)
- Üzeri için tereyağında kızdırılmış toz biber
Yapılışı:
- Eti haşlayın: Kuzu etini tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın. Kaynamaya başladığında yüzeydeki köpüğü alın. Ardından doğranmış soğan, tuz ve karabiberi ekleyin. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Ekmekleri hazırlayın: Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın ve fırında ya da tavada hafifçe kızartın. (Dilerseniz tereyağında hafif çevirebilirsiniz.)
- Et suyunu süzün: Etler pişince suyunu süzün, etleri küçük parçalara ayırın. Süzülen et suyunu kaynar halde tutun; bu, tiridin temel lezzetini oluşturur.
- Servis tabağını oluşturun: Servis tabağına kızarmış ekmekleri yayın. Üzerine kepçe kepçe sıcak et suyu dökün, ekmeklerin yumuşamasını sağlayın.
- Eti ve yoğurdu ekleyin: Et parçalarını ıslanmış ekmeklerin üzerine yerleştirin. Yoğurdu sarımsakla karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin.
- Son dokunuş: Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biber ekleyin. Bu kızgın tereyağını yoğurdun üzerine dökerek servis edin.