Anadolu’nun kadim tatlısı: Höşmerim Tarifi

Höşmerim, özellikle Balıkesir ve çevresinde köklü bir gelenek olarak yaşatılan, peynirle hazırlanan nadir tatlılardan biri. Osmanlı mutfağındaki sütlü tatlı anlayışını Anadolu’nun yerel peynir kültürüyle birleştirmesi, höşmerimi benzersiz kılıyor. Uygulaması basit görünse de doğru kıvamı yakalamak için malzeme dengesi büyük önem taşır. İşte hem geleneksel hem ev tipi yapımıyla uyarlanmış höşmerim tarifi…

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

300 gr taze tuzsuz peynir (lor veya teleme)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için: Antep fıstığı, ceviz veya kaymak

Yapılışı