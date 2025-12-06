Anadolu’nun kadim tatlısı: Höşmerim Tarifi

Höşmerim, özellikle Balıkesir ve çevresinde köklü bir gelenek olarak yaşatılan, peynirle hazırlanan nadir tatlılardan biri. Osmanlı mutfağındaki sütlü tatlı anlayışını Anadolu’nun yerel peynir kültürüyle birleştirmesi, höşmerimi benzersiz kılıyor. Uygulaması basit görünse de doğru kıvamı yakalamak için malzeme dengesi büyük önem taşır. İşte hem geleneksel hem ev tipi yapımıyla uyarlanmış höşmerim tarifi…
HÖŞMERİM TARİFİ
Malzemeler
- 300 gr taze tuzsuz peynir (lor veya teleme)
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- Üzeri için: Antep fıstığı, ceviz veya kaymak
Yapılışı
- Tereyağını geniş bir tavaya alın ve erimesini sağlayın.
- İrmiği ekleyip düşük ateşte renk almaya başlayana kadar kavurun; irmiğin aroması bu aşamada belirginleşir.
- Ayrı bir kapta peyniri elinizle ufalayarak inceltin; mümkün olduğunca pütürsüz olmasına özen gösterin.
- Peynir, şeker ve sütü tavadaki irmiğe ekleyin. Karışım koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırın.
- Karışım tamamen toparlanıp helva kıvamına ulaştığında ocaktan alın.
- Vanilin kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.
- Tatlıyı servis kâselerine paylaştırın.
- Üzerini Antep fıstığı, ceviz ya da kaymakla tamamlayın.