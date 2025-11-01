Anadolu'nun sade lezzeti: Tereyağlı erişte tarifi

Anadolu’nun bereketli mutfağında erişte, yüzyıllardır kış hazırlıklarının baş tacıdır. Evlerde kurutulan, mis gibi un ve yumurta kokusuyla dolaplarda saklanan erişte, bugün hâlâ köylerden şehir mutfaklarına uzanan bir gelenektir. Üzerine tereyağı gezdirilip peynirle buluştuğunda, en sade haliyle bile damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

TEREYAĞLI ERİŞTE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: Beyaz peynir veya çökelek

Yapılışı: