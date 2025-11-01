Anadolu'nun sade lezzeti: Tereyağlı erişte tarifi

Anadolu’nun bereketli mutfağında erişte, yüzyıllardır kış hazırlıklarının baş tacıdır. Evlerde kurutulan, mis gibi un ve yumurta kokusuyla dolaplarda saklanan erişte, bugün hâlâ köylerden şehir mutfaklarına uzanan bir gelenektir. Üzerine tereyağı gezdirilip peynirle buluştuğunda, en sade haliyle bile damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
TEREYAĞLI ERİŞTE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı erişte
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- Üzeri için: Beyaz peynir veya çökelek
Yapılışı:
- Tereyağını eritin: Tavada tereyağını ve sıvı yağı birlikte kızdırın. Tereyağı kokusunu saldığında erişteleri eklemeye hazır hale gelir.
- Erişteleri kavurun: Erişteleri ekleyip altın rengi alıncaya kadar karıştırarak kavurun. Bu işlem, erişteye hem koku hem de hafif çıtır bir doku kazandırır.
- Suyu ekleyin: Kavrulan eriştelerin üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Dinlendirin: Pişen erişteleri 5 dakika dinlendirin ki hem suyu tamamen çekilsin hem de tane tane olsun.
- Servis edin: Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin ve ufalanmış beyaz peynirle sıcak olarak servis edin.