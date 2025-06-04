Anadolu'nun saklı tatlısı: Höşmerim tarifi

İçinde ne şerbet var ne de yoğun krema, ama lezzetiyle gönülleri fethediyor. Höşmerim, özellikle Balıkesir mutfağının simgesi olmuş, hafif ama doyurucu bir tatlı. Peynirin, irmik ve şekerle buluşup tatlıya dönüştüğü bu tarifin ardında ise yüzyıllık bir hikâye var. Osmanlı döneminden bu yana düğünlerde, bayramlarda ve misafir sofralarında başköşeye oturan höşmerim, artık evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte o tarif...

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze tuzsuz lor peyniri

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için: Toz Antep fıstığı veya ceviz

Yapılışı: