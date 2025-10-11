Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu'nun şifa dolu lezzeti: Topalak çorbası tarifi

Anadolu'nun şifa dolu lezzeti: Topalak çorbası tarifi

11.10.2025 11:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anadolu'nun şifa dolu lezzeti: Topalak çorbası tarifi

Küçük bulgur köfteleri, nohut ve et suyunun birleşimiyle ortaya çıkan bu yöresel lezzet, hem pratik hem de doyurucu bir öğün sunuyor.

Topalak çorbası, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde sofraların vazgeçilmezidir. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen hem besleyici hem de tam bir “anne yemeği” hissi verir.

TOPALAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı irmik
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber, kimyon

Çorbası için:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  1. İnce bulguru ve irmiği bir kaba alın, üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 10 dakika kadar bekletin.
  2. Karışım yumuşadıktan sonra yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyip yoğurun.
  3. Hamurdan nohut büyüklüğünde küçük toplar yapın ve un serpilmiş bir tepsiye dizin.
  4. Tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin, salçayı ekleyip kavurun.
  5. Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  6. Kaynayan suya köfteleri ekleyin, 15-20 dakika kadar pişirin.
  7. Ardından haşlanmış nohutları ekleyin ve 10 dakika daha pişirin.
  8. Küçük bir tavada kuru naneyi az tereyağıyla kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin.
  9. Tuzunu ayarlayıp ocağı kapatın.
  10. Sıcak servis edin, dilerseniz yanında limon dilimleriyle sunun.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Anadolu mutfağı