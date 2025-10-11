Anadolu'nun şifa dolu lezzeti: Topalak çorbası tarifi

Topalak çorbası, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde sofraların vazgeçilmezidir. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen hem besleyici hem de tam bir “anne yemeği” hissi verir.

TOPALAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Karabiber, kimyon

Çorbası için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz, karabiber

Yapılışı