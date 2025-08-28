Anadolu’nun Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzeti: Bolu Kaldırık Dolması

Bolu’nun köylerinde bahar aylarında toplanan kaldırık otu, yörede dolma yapımında kullanılıyor. Hafif ekşimsi aromasıyla dikkat çeken bu yabani ot, pirinçli iç harçla birleştiğinde sofralara benzersiz bir tat katıyor. Kaldırık dolması, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu lezzetlerinden biri olarak hâlâ köy mutfaklarında yaşatılıyor.
BOLU KALDIRIK DOLMASI
Malzemeler
- 20–25 adet kaldırık otu yaprağı (taze ve büyük)
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Kaldırık yapraklarını kaynar suda kısa süre haşlayıp süzün.
- İç harç için; soğanı ince doğrayın, zeytinyağında kavurun.
- Pirinç, salça ve baharatları ekleyip birkaç dakika karıştırın.
- İç harca 1 bardak sıcak su ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
- Yaprakların içine birer tatlı kaşığı iç harç koyup sarın.
- Tencereye dizip üzerine biraz su gezdirin.
- Kısık ateşte 30–35 dakika pişirin.
- Ilık ya da soğuk servis edin.