Anadolu’nun Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzeti: Bolu Kaldırık Dolması

Bolu’nun köylerinde bahar aylarında toplanan kaldırık otu, yörede dolma yapımında kullanılıyor. Hafif ekşimsi aromasıyla dikkat çeken bu yabani ot, pirinçli iç harçla birleştiğinde sofralara benzersiz bir tat katıyor. Kaldırık dolması, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu lezzetlerinden biri olarak hâlâ köy mutfaklarında yaşatılıyor.

BOLU KALDIRIK DOLMASI

Malzemeler

20–25 adet kaldırık otu yaprağı (taze ve büyük)

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı