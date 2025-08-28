Anadolu Sofralarının Klasik Lezzeti: Etli Güveç

Anadolu mutfağının köklü yemeklerinden biri olan etli güveç, yavaş pişirme yöntemiyle etin ve sebzelerin aromasını en iyi şekilde ortaya çıkarıyor. Özellikle pazar sofralarında ya da misafir ağırlarken tercih edilen bu yemek, toprak güveçte pişirildiğinde hem sağlıklı hem de benzersiz bir lezzet sunuyor.
ETLİ GÜVEÇ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kuşbaşı dana eti
- 2 adet patates
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz, karabiber
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Soğan ve sarımsağı doğrayıp güvecin dibine yayın.
- Üzerine kuşbaşı eti ekleyin.
- Patates, domates ve biberleri iri doğrayarak güvece ekleyin.
- Zeytinyağı, salça, tuz, baharat ve sıcak suyu ekleyip karıştırın.
- Güvecin kapağını kapatıp önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra sıcak servis edin.