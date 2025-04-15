Anadolu’nun lezzeti: Bol malzemeli türlü tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:17

Sebze severlerin vazgeçilmezi, renkli ve lezzet dolu bir tarif: Türlü yemeği! Patlıcandan kabağa, biberden patatese kadar pek çok sebzenin bir araya geldiği bu geleneksel yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu oluşuyla sofraların baş tacı oluyor. Zeytinyağlı olarak da yapılabilen türlü, özellikle yaz aylarında hafif bir ana yemek arayanların favorisi. İşte adım adım pratik ve lezzet garantili türlü yemeği tarifi...

TÜRLÜ YEMEĞİ MALZEMELER

1 adet büyük boy kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy kırmızı biber

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy kabak

200 gram taze fasulye

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

isteğe göre kuşbaşı et

TÜRLÜ YEMEĞİ YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin.

Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin.

Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın.

Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin.

Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin.

Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun!