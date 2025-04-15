Dışı çıtır içi yumuşacık patatesli börek tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:23

Çayın yanına en çok yakışan, her öğüne kolayca uyum sağlayan bir lezzet varsa o da hiç kuşkusuz patatesli börek! Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu tarif hem pratikliğiyle hem de doyuruculuğuyla mutfakların vazgeçilmezi. Üstelik eldeki malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor.

MALZEMELER

3 adet hazır yufka

4 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ (iç harç için)

1 çay bardağı sıvı yağ + 1 çay bardağı süt (yufkaları ıslatmak için)

Üzeri için 1 yumurta sarısı + susam/çörek otu

NASIL YAPILIR?

Haşlanmış patatesleri ezip, soğanla birlikte yağda kavurun. Baharatları ve salçayı ekleyip iç harcı hazırlayın.

Yufkaları serin, süt ve yağ karışımıyla hafifçe ıslatın.

Yufkanın bir kenarına iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarıp dilediğiniz gibi şekil verin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp, susam ya da çörek otu serpin.

180°C’de önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana dek pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).