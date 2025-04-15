Lokum gibi ama dağılmıyor: Tam ölçülü sulu köfte tarifi

Türk mutfağının ev yapımı klasiklerinden sulu köfte, hem pratik hem de doyurucu bir akşam yemeği seçeneği. Bu tarifle dağılmadan pişen, ağızda dağılan kıvamlı ve bol sulu bir köfte hazırlayabilirsiniz.

Lokum gibi ama dağılmıyor: Tam ölçülü sulu köfte tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:13

Anne eli değmiş gibi tam kıvamında bir sulu köfte pişirmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tarif burada. İşte mis gibi kokan, tencereyi kaşık kaşık bitireceğiniz tam kıvamında dağılmayan sulu köfte tarifi…

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

  • 300 gram orta yağlı kıyma
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Sosu ve sebzeleri için:

  • 1 adet havuç (küçük küp doğranmış)
  • 1 adet büyük boy patates (küçük küp doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber
  • Yarım limon suyu

Yapılış

  1. Köfte harcını yoğurun: Geniş bir kasede kıyma, ince bulgur, yumurta, rendelenmiş soğan, un, baharatlar ve maydanozu güzelce yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve un serpilmiş bir tepsiye dizin. (Tüm köfteleri yuvarladıktan sonra tepsiyi hafif sallayarak una bulayın.)
  2. Sebzeleri soteleyin: Tencerede sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. Havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Ardından patatesleri ekleyin.
  3. 1 yemek kaşığı salçayı ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. Suyu ekleyin: Üzerine 5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra köfteleri yavaşça tencereye bırakın.
  5. Pişirme süresi: Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sebzeler yumuşayıp köfteler tamamen pişince, isteğe göre limon suyunu ekleyin.
  6. Servis önerisi: Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip sıcak sıcak servis edin.

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