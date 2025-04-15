Lokum gibi ama dağılmıyor: Tam ölçülü sulu köfte tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:13

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:13

Anne eli değmiş gibi tam kıvamında bir sulu köfte pişirmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tarif burada. İşte mis gibi kokan, tencereyi kaşık kaşık bitireceğiniz tam kıvamında dağılmayan sulu köfte tarifi…

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Sosu ve sebzeleri için:

1 adet havuç (küçük küp doğranmış)

1 adet büyük boy patates (küçük küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Yarım limon suyu

Yapılış