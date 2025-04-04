Kahvaltılar için aranan lezzet: Sebzeli pankek tarifi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:26

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:26

Kahvaltıda klasik tatların dışına çıkmak isteyenler için sebzeli pankek hem göz doyuran hem mideyi mutlu eden harika bir alternatif sunuyor. İçeriğindeki yumurta, sebzeler ve tam buğday unu sayesinde hem protein hem lif açısından zengin bir tarif olan sebzeli pankek, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofranıza renk katacak.

SEBZELİ PANKEK TARİFİ

MALZEMELER (2 kişilik)

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tam buğday unu

1 küçük havuç (rendelenmiş)

4-5 dal maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım kırmızı biber (minik doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI