Kahvaltılar için aranan lezzet: Sebzeli pankek tarifi
Rengârenk sebzelerle hazırlanan bu tuzlu pankek tarifi, sabah kahvaltılarını daha keyifli ve doyurucu hale getiriyor. Hem pratik hem de besleyici bu lezzet, güne zinde başlamak isteyenler için birebir.
Kahvaltıda klasik tatların dışına çıkmak isteyenler için sebzeli pankek hem göz doyuran hem mideyi mutlu eden harika bir alternatif sunuyor. İçeriğindeki yumurta, sebzeler ve tam buğday unu sayesinde hem protein hem lif açısından zengin bir tarif olan sebzeli pankek, özellikle hafta sonu kahvaltılarında sofranıza renk katacak.
SEBZELİ PANKEK TARİFİ
MALZEMELER (2 kişilik)
1 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı tam buğday unu
1 küçük havuç (rendelenmiş)
4-5 dal maydanoz (ince kıyılmış)
Yarım kırmızı biber (minik doğranmış)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
- Karışımı hazırlayın: Derin bir kaseye yumurtayı kırın, süt ve zeytinyağını ekleyin. Güzelce çırpın.
- Un ve sebzeleri ekleyin: Üzerine unu, kabartma tozunu, rendelenmiş havucu, doğranmış biberi ve maydanozu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karışım, kek hamurundan biraz daha yoğun bir kıvamda olmalı.
- Pişirme aşaması: Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Bir kepçe yardımıyla karışımdan dökerek orta boyda pankekler oluşturun.
- Her iki yüzünü pişirin: Alt tarafı kızarana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin, sonra spatula ile ters çevirip diğer yüzünü de kızartın.
- Servis: Ilık olarak servis edin. Yanına yoğurt, lor peyniri ya da avokado dilimleriyle sunabilirsiniz.
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