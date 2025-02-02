Anne eli değmiş gibi: Geleneksel pazı sarması tarifi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 02.02.2025 - 17:25

Bu tarif, hem sağlıklı hem de pratik olmasıyla sofralarınıza lezzet katacak!

Malzemeler

1 demet pazı yaprağı

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

1 su bardağı sıcak su

Pazı Sarması Nasıl Yapılır?

1. Pazı Yapraklarını Hazırlayın

Pazı yapraklarını iyice yıkayın ve kaynar suda 1-2 dakika kadar haşlayarak yumuşatın.

Haşlanan yaprakları süzgece alarak soğumaya bırakın.

2. İç Harcı Hazırlayın

Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine domates salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Pirinci yıkayıp ekleyin, baharatları da ilave ederek karıştırın.

Yarım su bardağı sıcak su ekleyerek pirinçleri hafifçe pişirin ve soğumaya bırakın.

3. Pazı Yapraklarını Sarın

Pazı yapraklarının damarlarını çıkararak düzgün parçalar halinde kesin.

İç harçtan bir tatlı kaşığı kadar alıp yaprağın ortasına koyun.

Kenarlarını içe katlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın.

4. Pişirme İşlemi

Tencerenin dibine birkaç pazı yaprağı serin ve sardığınız sarmaları düzgünce dizin.

Üzerine limon suyu gezdirin ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin.

Üzerini bir tabakla kapatarak kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişirin.

5. Servis

Pazı sarmasını ılık ya da soğuk olarak, yanında yoğurt veya limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.