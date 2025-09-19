İzmir’in meşhur tatlısı bomba, bu kez enfes Antep fıstığı kreması ile buluşuyor! İncecik hamurun içinden akan fıstık kreması, hem görüntüsü hem tadıyla tatlı severleri mest edecek. Enfes antep fıstıklı İzmir bomba tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tutam tuz

İçi için:

200 g Antep fıstığı kreması (hazır veya ev yapımı)

HAZIRLANIŞI

Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Ilık su, sıvı yağ, pudra şekeri ve tuzu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru streç filmle sarıp 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırın. Bezeleri hafif unlanmış zeminde çok ince olacak şekilde açın.

Hamurların ortasına 1 tatlı kaşığı Antep fıstığı kreması yerleştirin. Kenarlarını dikkatlice kapatıp yuvarlayarak top şekli verin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 5-6 dakika, üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirin. (Fazla pişirmemeye dikkat edin; içi akışkan kalmalı.)

Fırından çıkar çıkmaz ılık olarak servis edin. Üzerine arzuya göre pudra şekeri serpebilirsiniz.