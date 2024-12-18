Antibiyotik yerine tükehbileceğiniz bol şifalı enfes lezzet: Vitamin deposu alaca çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:36

Alaca çorbası, Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Zengin içeriği, doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle özellikle soğuk kış günlerinde sofraların vazgeçilmezi olur. Yöreden yöreye ufak farklılıklar gösterse de genellikle mercimek, bulgur ve çeşitli baharatların uyumuyla hazırlanır. Peki, antibiyotik yerine tükehbileceğiniz bol şifalı bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis alaca çorbası tarifi...

ALACA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı nohut (haşlanmış)

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

6 su bardağı su

ALACA ÇORBASI YAPILIŞI

Nohutları bir gece önceden ıslatın ve haşlayın.

Yeşil mercimeği bol suyla yıkayın.

Bir tencereye sıvı yağı alın, doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanların üzerine domates salçasını ekleyin ve 1-2 dakika kadar kavurun.

Ardından pul biber, nane, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Tencereye kırmızı mercimek, bulgur ve yeşil mercimeği ekleyin.

Üzerine 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak 15-20 dakika kadar pişirin.

Bakliyatlar yumuşayınca haşlanmış nohutları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Çorbayı servis etmeden önce üzerine dilerseniz tereyağında yakılmış nane gezdirebilirsiniz.

Yanında taze sıkılmış limon suyu ve köy ekmeğiyle birlikte sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!