Latin mutfağının tatlı hazinesi: Alfajores de Maizena tarifi
Latin Amerika’nın saklı lezzetlerinden biri olan Alfajores de Maizena, mısır nişastasıyla yapılan yumuşacık kurabiyelerin dulce de leche ile buluştuğu eşsiz bir tatlı. Bu özel tarif, hem hafif dokusuyla hem de ağızda eriyen tadıyla büyülüyor.
Latin Amerika mutfağı, tatlılarıyla da en az yemekleri kadar çeşitlilik sunar. Ancak bu tatlıların arasında Alfajores de Maizena, yumuşacık dokusu ve benzersiz lezzetiyle dikkat çeker. Mısır nişastasıyla yapılan kurabiyelerin, yoğun dulce de leche dolgusu ile bir araya gelmesiyle oluşan bu tatlı, tatlı sevenlerin yeni favorisi olmaya aday! İşte bu lezzetin malzemeleri ve yapımı.
Alfajores de Maizena tarifi
Malzemeler
Hamur İçin:
- 150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 100 gram pudra şekeri
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 200 gram mısır nişastası
- 100 gram un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Dolgu İçin:
- 200 gram dulce de leche (karamelize süt reçeli)
Süsleme İçin:
- Hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı)
Yapılış
- Tereyağı ve pudra şekerini bir karıştırma kabında mikserle çırparak kremamsı bir kıvam elde edin.
- Yumurtaların sarısını ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Ayrı bir kapta mısır nişastası, un ve kabartma tozunu karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş tereyağlı karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
- Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru buzdolabından çıkarıp hafif unlanmış bir zeminde yaklaşık 0.5 cm kalınlığında açın. Bir kurabiye kalıbıyla yuvarlak şekiller kesin.
- Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 8-10 dakika pişirin. Kurabiyelerin altı hafifçe renk değiştirdiğinde fırından alın.
- Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra, bir kurabiyenin üzerine bir tatlı kaşığı dulce de leche sürün ve başka bir kurabiyeyle üzerini kapatın.
- Dilerseniz kenarlarını Hindistan cevizi rendesine batırarak tatlıya görsel bir şıklık katabilirsiniz.
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