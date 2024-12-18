Latin mutfağının tatlı hazinesi: Alfajores de Maizena tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:41

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:41

Latin Amerika mutfağı, tatlılarıyla da en az yemekleri kadar çeşitlilik sunar. Ancak bu tatlıların arasında Alfajores de Maizena, yumuşacık dokusu ve benzersiz lezzetiyle dikkat çeker. Mısır nişastasıyla yapılan kurabiyelerin, yoğun dulce de leche dolgusu ile bir araya gelmesiyle oluşan bu tatlı, tatlı sevenlerin yeni favorisi olmaya aday! İşte bu lezzetin malzemeleri ve yapımı.

Alfajores de Maizena tarifi

Malzemeler

Hamur İçin:

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gram pudra şekeri

2 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

200 gram mısır nişastası

100 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Dolgu İçin:

200 gram dulce de leche (karamelize süt reçeli)

Süsleme İçin:

Hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı)

Yapılış