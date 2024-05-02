Aperatif lezzet: Makarna salatası tarifi

Makarna salatası, hafif ve nefis bir atıştırmalık arayanların favori tariflerinden biridir. Bu pratik tarif, renkli sebzeler ve aromatik soslarla zenginleştirilmiş makarna ile birleşerek, mükemmel bir lezzet şöleni sunar. İşte, Makarna salatası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:12
Aperatif lezzet: Makarna salatası tarifi
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Makarna salatası, sıcak yaz günlerinde serinletici ve doyurucu bir seçenek olarak öne çıkar. Renkli sebzeler, taze otlar ve lezzetli soslarla bir araya gelen bu tarif, hem göze hem de damağa hitap eder. İşte, Makarna salatası tarifi...

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • Yarım paket boncuk makarna (250 gr)
  • 1 kavanoz hazır garnitür (340 gr)
  • 8 adet kornişon turşu
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak
  • Sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılış

  1. Yoğurtlu makarna salatası için kaynayan tuzlu su içerisine tuz ve boncuk makarnayı ilave ederek, paketin arkasında yazan süreye göre haşlayalım.
  2. Kornişon turşularımızı küçük küçük doğrayalım.
  3. Makarna salatasının sosu için uygun bir karıştırma kabına yoğurt, mayonez, sarımsak ve tuzu alarak tel çırpıcı yardımıyla çırpalım. Bu aşamada kullandığınız yoğurdun süzme yoğurt olması salatanızın daha iyi olmasını sağlayacaktır. Eğer normal yoğurt kullanacaksanız suyunu süzerek kullanmanızı tavsiye ederim.
  4. Haşlanan makarnaların suyunu süzelim ve geniş bir kaseye aktaralım.
  5. Üzerine hazırladığımız yoğurtlu sosu, hazır garnitürü ve doğradığımız turşuları ekleyerek güzelce karıştıralım.
  6. Hazır olan makarna salatasını servis tabağına aktaralım ve servis edelim. Afiyet olsun!

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