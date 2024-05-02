Aperatif lezzet: Makarna salatası tarifi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:12

Güncelleme: 02.05.2024 - 15:12

Makarna salatası, sıcak yaz günlerinde serinletici ve doyurucu bir seçenek olarak öne çıkar. Renkli sebzeler, taze otlar ve lezzetli soslarla bir araya gelen bu tarif, hem göze hem de damağa hitap eder. İşte, Makarna salatası tarifi...

MAKARNA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

Yarım paket boncuk makarna (250 gr)

1 kavanoz hazır garnitür (340 gr)

8 adet kornişon turşu

2 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılış