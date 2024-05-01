Yunan mutfağının enfes lezzeti: Saganaki tarifi

Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:20

Güncelleme: 01.05.2024 - 21:20

Mutfakta alternatif lezzetler arayan yurttaşlar için Yunan mutfağının en leziz tarifi olan Saganaki tarifini bu içerikte bulabilirsiniz. Birçok versiyonu bulunan Saganaki, Yunan ve dünya mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olarak biliniyor. İşte, enfes ve lezzetli Saganaki tarifi...

SAGANAKİ TARİFİ

Malzemeler

Peynir

Yeşil biber

Domates

Kaşar Peyniri

Tuz

Kekik

Zeytinyağı

Yapılış