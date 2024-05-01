Yunan mutfağının enfes lezzeti: Saganaki tarifi

Evinizin mutfağında alternatif lezzetler arıyorsanız Yunan lezzeti Saganaki bu tarifle aradığınız lezzet olacak. İşte, enfes ve lezzetli Saganaki tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:20
Yunan mutfağının enfes lezzeti: Saganaki tarifi
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Mutfakta alternatif lezzetler arayan yurttaşlar için Yunan mutfağının en leziz tarifi olan Saganaki tarifini bu içerikte bulabilirsiniz. Birçok versiyonu bulunan Saganaki, Yunan ve dünya mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olarak biliniyor. İşte, enfes ve lezzetli Saganaki tarifi...

SAGANAKİ TARİFİ

Malzemeler

  • Peynir
  • Yeşil biber
  • Domates
  • Kaşar Peyniri
  • Tuz
  • Kekik
  • Zeytinyağı

Yapılış

  1. Küçük bir borcamı veya güveç tabağını 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlıyoruz.
  2. Ardından peynirimizi dizip üzerine bir çay kaşığı kekik ve 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını döküyoruz.
  3. Bir üst katmana domateslerimizi ve biberlerimizi dizip üzerlerine rendelenmiş kaşarı koyuyoruz.
  4. Son olarak mezeyi daha da lezzetli hale getirmesi için küçük olacak şekilde 4-5 parça tereyağını da koyup önceden 180 derecede ısıtılmış olan fırında kaşar eriyinceye kadar bekletiyoruz.

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