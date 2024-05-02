Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...
Peru'nun en sevilen atıştırmalıklarından biri olan alfajores, Güney Amerika kıtasının birçok yerinde popülerdir. İki tereyağlı kurabiye arasında süt reçeli bulunan bu lezzetli tatlı, basitliği ve lezzetiyle İspanya'da ortaya çıkmış ve sonrasında Latin Amerika'ya yayılmıştır. Alfajores, Türk damak tadına da oldukça uyumlu bir tatlıdır.
Ağızda dağılan kıvamı ve damağınızda eriyen karamel lezzetiyle, bu tarif tam bir baş yapıt. Baş yapıt dediysek endişelenmeyin, çünkü yapımı da oldukça pratik. Az ve kolay bulunabilen malzemeleri ile favori kurabiye tarifleriniz arasında başı çekecek bir lezzet. Peki, pratikliği ile dillere destan olan bu Peru kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Alfajor tarifi...
ALFAJOR TARİFİ
Malzemeler:
200 gram un
300 gram mısır nişastası
150 gram pudra şekeri
1 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
200 gram ılık tereyağı
1 adet limonun kabuğu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Süt reçeli için:
1 litre süt
400 gram toz şeker
2 paket vanilin
1/2 çay kaşığı karbonat
Süslemek için:
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Hamuru açmak için:
1-2 yemek kaşığı nişasta
ALFAJOR KURABİYESİ YAPILIŞI
Kurabiye için tüm kuru malzemeyi harmanlayın ve ortasını açıp sıvıları ekleyin.
Elinizle pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun.
Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin.
Nişasta yardımı ile hamuru ½ cm kalınlığında açın ve kalıp yardımı ile yuvarlaklar kesin.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye, hamurları aralarında hafif boşluk kalacak şekilde yerleştirin ve önceden ısıtılmış fanlı fırında 170 derecede 11 dakika pişirin.
Pişen ve soğuyan kurabiyeleri ters çevirin.
Aralarına bir çay kaşığı süt karameli koyup yapıştırın.
Kenarlarını Hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Yunan mutfağının enfes lezzeti: Saganaki tarifi
- Geleneksel Gürcü mezesi ile sofralarınıza renk katın: Pkhali tarifi...
- Enfes tadıyla bir Tatar klasiği: Çak Çak Tatlısı tarifi...
- Akşam yemeğine ne yapsam diye düşünenleri rahatlatacak tarif: Yemeklerin yeni gözdesi olmaya aday mantar yemeği
- Baharın müjdecisi olan lezzet: Taze bakla yemeği tarifi...
- Sofralarınızı renklendirecek lezzet: Mısır tava tarifi...
- Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sosyete mantısı tarifi
- Malatya'nın meşhur lezzeti: Banik Köftesi tarifi...
- Lokanta usulü Macar kebabı tarifi...
- Her öğüne yakışır bir lezzet: Peynirli tepsi çöreği tarifi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Can Atalay'la ilgili yeni karar!
- Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
- Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi
- 'Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu'
- 'Size demokrasi fazla'