Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2024 Perşembe, 12:54
Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

Peru'nun en sevilen atıştırmalıklarından biri olan alfajores, Güney Amerika kıtasının birçok yerinde popülerdir. İki tereyağlı kurabiye arasında süt reçeli bulunan bu lezzetli tatlı, basitliği ve lezzetiyle İspanya'da ortaya çıkmış ve sonrasında Latin Amerika'ya yayılmıştır. Alfajores, Türk damak tadına da oldukça uyumlu bir tatlıdır.

Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

Ağızda dağılan kıvamı ve damağınızda eriyen karamel lezzetiyle, bu tarif tam bir baş yapıt. Baş yapıt dediysek endişelenmeyin, çünkü yapımı da oldukça pratik. Az ve kolay bulunabilen malzemeleri ile favori kurabiye tarifleriniz arasında başı çekecek bir lezzet. Peki, pratikliği ile dillere destan olan bu Peru kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Alfajor tarifi...

Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

ALFAJOR TARİFİ

Malzemeler:

200 gram un

300 gram mısır nişastası

150 gram pudra şekeri

1 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

200 gram ılık tereyağı

1 adet limonun kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Süt reçeli için:

1 litre süt 

400 gram toz şeker

2 paket vanilin

1/2 çay kaşığı karbonat

Süslemek için:

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Hamuru açmak için:

1-2 yemek kaşığı nişasta

Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

ALFAJOR KURABİYESİ YAPILIŞI

Kurabiye için tüm kuru malzemeyi harmanlayın ve ortasını açıp sıvıları ekleyin. 

Elinizle pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. 

Hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Nişasta yardımı ile hamuru ½ cm kalınlığında açın ve kalıp yardımı ile yuvarlaklar kesin.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye, hamurları aralarında hafif boşluk kalacak şekilde yerleştirin ve önceden ısıtılmış fanlı fırında 170 derecede 11 dakika pişirin.

Pişen ve soğuyan kurabiyeleri ters çevirin. 

Aralarına bir çay kaşığı süt karameli koyup yapıştırın. 

Kenarlarını Hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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