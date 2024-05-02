Pratikliğiyle dillere destan Peru kurabiyesi: Alfajor tarifi...

Ağızda dağılan kıvamı ve damağınızda eriyen karamel lezzetiyle, bu tarif tam bir baş yapıt. Baş yapıt dediysek endişelenmeyin, çünkü yapımı da oldukça pratik. Az ve kolay bulunabilen malzemeleri ile favori kurabiye tarifleriniz arasında başı çekecek bir lezzet. Peki, pratikliği ile dillere destan olan bu Peru kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Alfajor tarifi...