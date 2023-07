Ravioli nasıl yapılır? Püf noktalarıyla İtalyan klasiği Ravioli tarifi…

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:22

Güncelleme: 26.07.2023 - 10:22

İtalyan mutfağının geleneksel lezzetleri arasında bulunan Ravioli, sebze, yumuşak İtalyan peyniri, et veya balık ile doldurulan bir makarna çeşidi. Ravioli Türk mantısı ile oldukça benzerlik taşıyor. Genelde et suyu veya sos eşliğinde servis ediliyor. Küçük porsiyonlar halinde sunuluyor. Farklı boyurlarda ve şekillerde hazırlanabiliyor. Bilinen en eski Ravioli, 14. yüzyılda bir tüccar olan Francesco di Marco Datini’nin mektuplarında yer almaktadır. Mektuplardan birinde et suyuyla karışmış, içinde sebze olan bir hamur çorbasından bahsetmektedir. İşte ev yapımı; ricotta peynirli ravioli tarifi…

RICOTTA PEYNİRLİ RAVIOLI

Malzemeler



2 adet yumurta



2 su bardağı un



100 gram ricotta peyniri



3 dal ince kıyılmış taze fesleğen



Tuz, karabiber



2 yemek kaşığı zeytinyağı



2 diş sarımsak



2-3 adet çeri domates





Yapılışı



Öncelikle hamuru için derin bir kaba unu alıp, yumurtanın sarılarıyla sert bir hamur yoğurun. Yumurta aklarını ayırın. Hamuru toparlamakta zorlanırsanız çok az su ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerini kapatıp en az 30-40 dakika dinlendirin. İç harcı için; ricotta peyniri, kıyılmış taze fesleğen, tuz ve karabiberi karıştırıp kenara alın. Dinlenen hamuru üç eşit parçaya bölüp yuvarlayın. Çok az un serperek merdane yardımıyla açın. Üzerine yumurta akı sürün. İstediğiniz boyutta kare şeklinde kesin. Harçtan bir tatlı kaşığı alarak hamurun yarısına aktarın. Diğer yarısını üzerine kapatın. Kenarlarına aparat yardımıyla tırtıklı şekiller verebilirsiniz. Dilerseniz çay bardağıyla hamuru yuvarlak kesebilirsiniz. Diğer tarafta tencerede suyu kaynatın. Hazırladığınız raviolileri tencereye alıp 4-5 dakika haşlayın. Ravioliler haşlanırken ayrı bir tavaya zeytinyağını ve ince kıydığınız sarımsakları ekleyip soteleyin. Raviolileri tavaya ekleyip bir kaç dakika tavada çevirin. Ocaktan almaya yakın üzerine fesleğen yaprakları, ikiye kesilmiş kiraz domates ekleyip harmanlayın. Afiyet olsun.

RAVİOLİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI!

Ravioli yaparken hamurun ince ve kıvamlı olması önemli!



Ravioli hamurunun sert ve kıvamlı olması için yumurtanın sarısını kullanın. Hamuru toparlamada zorluk çekerseniz, çok zeytinyağı veya su ekleyebilirsiniz.



İtalyan tariflerinde Ravioli hamuru için un ile birlikte bir miktar semolina unu diye bilinen irmik unu kullanılır.

İç harcı tercihe bağlı olarak peynirli, kıymalı, ıspanaklı ve deniz ürünleriyle yapılabilir.



İç dolgusuna uyumlu olacak şekilde domates sosu, kremalı sos, pesto sos ile servis edilebilir.





Haşlanan ravioli’nin lezzetini arttırmak için, tereyağı veya zeytinyağında sarımsakla birlikte soteleyebilirsiniz.



Hamurunun daha düzgün olması için makarna makinelerini kullanarak şekil verebilirsiniz.



Hamurun birbirine yapışmaması için, su kaynadıktan sonra içerisine 2 damla limon ve zeytinyağı damlatabilirsiniz.