Aşureyi bir de böyle deneyin: Tadına bakan tarifini isteyecek: Enfes aşure tarifi!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:07

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan aşure, farklı malzemelerle zenginleştirildiğinde bambaşka bir tat deneyimi sunuyor. Her kaşığında ayrı bir hikaye barındıran bu tatlı, bu kez yepyeni ve farklı bir tarifle karşınızda. Farklı bir aşure tarifi arayanlar için hazırlanan bu özel tarif, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakacak. İşte aşurenin bu sıra dışı ve lezzet dolu hali için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...

MALZEMELER

1 litre süt

4 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 kase iri çekilmiş fındık

5 tane kuru kayısı (küçük doğranmış)

5 tane hurma (çekirdekleri çıkarılıp küçük doğranmış)

5 tane kuru incir (küçük doğranmış)

Fındık, fıstık, nar ve ceviz

HAZIRLIK

Bir tencereye sütü ekleyin ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.

Süt ısınırken nişasta, un ve toz şekeri ekleyin. Sürekli karıştırarak karışımın topaklanmasını önleyin.

Karışım kaynamaya başladığında, ocak sıcaklığını biraz düşürün ve koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaştığında, tereyağını ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırarak tereyağının erimesini sağlayın.

Kuru kayısı, hurma ve kuru inciri küçük parçalar halinde doğrayın.

Meyveleri karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız sütlü karışımı kaselere paylaştırın.

Üzerini fındık, fıstık, nar ve cevizden istediğiniz malzemelerle süsleyin.