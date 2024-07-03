Pratik aşure: Tam ölçülü aşure tarifi! İşte aşurenin malzemeleri...

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:06

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:06

Geleneksel Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan aşure, bolluğun ve bereketin simgesi olarak bilinir. Her evde farklı bir tarifle yapılan bu lezzetli tatlıyı, tam ölçülü bir tarifle denemeye ne dersiniz? İşte, kıvamı ve lezzetiyle tam tutan, enfes bir aşure tarifi...

MALZEMELER

1,5 su bardağı aşurelik buğday

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1,5 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı toz şeker

120 gr kuru incir

120 gr kuru üzüm

120 gr kuru kayısı

80 gr fındık içi

1,5 tatlı kaşığı karanfil

4 litre sıcak su

1,5 su bardağı sıcak süt (300 ml)

1,5 çay bardağı su (185 ml) (karanfil için)

YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı iyice yıkayın ve büyük bir tencereye alın. Üzerine 4 litre sıcak su ekleyin ve bir gece boyunca bekletin.

Ertesi gün, buğdayı haşlayarak yumuşayıncaya kadar pişirin.

Haşlanmış nohut ve kuru fasulyeyi süzün ve buğdayın üzerine ekleyin. Birlikte kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Pirinci yıkayıp, tencereye ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıları küçük küpler halinde doğrayın. Üzerlerine kaynar su döküp 10 dakika bekletin, sonra süzün.

Süzülen kuru meyveleri tencereye ekleyin.

1,5 çay bardağı su içinde karanfili kaynatın. Daha sonra suyu süzerek karanfilleri çıkarın ve suyu aşureye ekleyin.2 su bardağı toz şekeri ve 1,5 su bardağı sıcak sütü tencereye ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Fındık içini ekleyin ve aşurenin kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Aşure koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.

Aşureyi kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Üzerini isteğe bağlı olarak ceviz, tarçın, nar taneleri veya kuru meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.