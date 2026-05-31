Asya mutfağının köfte formasyonu: Bakso

Mutfak literatüründe Endonezya sokak lezzetlerinin imza yemeği olarak kabul edilen Bakso, köftesinin kendine has elastik ve pürüzsüz dokusuyla diğer et toplarından ayrılır. Bu dokuyu elde etmek için kıymaya buz eklenerek mutfak robotunda macun kıvamına gelene kadar çekilir ve bağlayıcı olarak tapyoka nişastası kullanılır. Yoğun bir dana kemik suyunda pişirilen bu köfteler; pirinç eriştesi, sarımsak yağı ve ferahlatıcı otlarla birleşerek tek başına tam bir ana yemek öğünü sunar.
BAKSO TARİFİ
Malzemeler
Elastik Bakso Köfteleri İçin:
- 500 gram çok ince çekilmiş yağsız dana kıyması (soğuk olmalı)
- 1 su bardağı dolusu kırılmış buz
- 4 yemek kaşığı tapyoka nişastası (veya patates nişastası)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı kızartılmış arpacık soğan (rondo ile un ufak edilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Gövdemli Çorba Suyu İçin:
- 1 kg ilikli dana kemiği
- 2.5 litre su
- 4 diş sarımsak (hafifçe ezilmiş)
- 2 dal kereviz yaprağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı beyaz biber
- 1 paket pirinç eriştesi (haşlanmış)
- İnce kıyılmış taze soğan ve maydanoz
- Çıtır çıtır kızartılmış arpacık soğan
- İsteğe göre acı biber sosu (Sambal)
Yapılışı
- İlikli kemikleri derin bir tencereye alın ve üzerine 2.5 litre su ekleyin. Ezilmiş sarımsakları, kereviz yapraklarını, tuzu ve beyaz biberi ilave edin. Su kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve üzerinde oluşan köpükleri (kef) düzenli olarak temizleyerek en az 1.5 - 2 saat ağır ağır kaynamaya bırakın. Ardından suyu süzüp tencereye geri alın ve kısık ateşte sıcak tutun.
- Çok soğuk olan dana kıymasını mutfak robotuna alın. İçine tuzu, karabiberi, sarımsağı ve kızarmış arpacık soğanı ekleyip robotu çalıştırın. Kıymayı çekerken, kırılmış buzu azar azar (parça parça) robota ilave edin. Buz, etin ısınmasını önleyerek protein zincirlerinin kırılmasını sağlar ve o elastik dokuyu oluşturur.
- Et tamamen pürüzsüz bir macun kıvamına geldiğinde nişastayı ve kabartma tozunu ekleyin. Hamur kıvamına gelene kadar robotta 1-2 dakika daha çevirin. Harcı sıkılaşması için buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
- Geniş bir tencereye sıcak su doldurun ama suyu kaynatmayın (yaklaşık 80°C olmalı). Sol avucunuza et macunundan bir miktar alın ve elinizi sıkarak baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasından yuvarlak bir köfte çıkmasını sağlayın. Sağ elinizdeki ıslatılmış bir kaşık yardımıyla bu köfteyi alıp sıcak suyun içine bırakın. Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.
- Su yüzeyine çıkan köfteleri kevgir yardımıyla toplayın ve doğrudan kaynamakta olan kemik suyu tenceresinin içine aktarın. Köfteleri bu suyun içinde de lezzetini çekmesi için 5-6 dakika daha tıkırdatın.
- Servis kaselerinin tabanına önceden haşlanmış pirinç eriştelerini yerleştirin. Üzerine bolca sıcak çorba suyundan ve bakso köftelerinden ekleyin. En üste ince kıyılmış taze soğan, maydanoz ve çıtır arpacık soğan serpiştirerek sıcak olarak servis yapın.