Asya mutfağının köfte formasyonu: Bakso

Mutfak literatüründe Endonezya sokak lezzetlerinin imza yemeği olarak kabul edilen Bakso, köftesinin kendine has elastik ve pürüzsüz dokusuyla diğer et toplarından ayrılır. Bu dokuyu elde etmek için kıymaya buz eklenerek mutfak robotunda macun kıvamına gelene kadar çekilir ve bağlayıcı olarak tapyoka nişastası kullanılır. Yoğun bir dana kemik suyunda pişirilen bu köfteler; pirinç eriştesi, sarımsak yağı ve ferahlatıcı otlarla birleşerek tek başına tam bir ana yemek öğünü sunar.

BAKSO TARİFİ

Malzemeler

Elastik Bakso Köfteleri İçin:

500 gram çok ince çekilmiş yağsız dana kıyması (soğuk olmalı)

1 su bardağı dolusu kırılmış buz

4 yemek kaşığı tapyoka nişastası (veya patates nişastası)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı kızartılmış arpacık soğan (rondo ile un ufak edilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Gövdemli Çorba Suyu İçin:

1 kg ilikli dana kemiği

2.5 litre su

4 diş sarımsak (hafifçe ezilmiş)

2 dal kereviz yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı beyaz biber

1 paket pirinç eriştesi (haşlanmış)

İnce kıyılmış taze soğan ve maydanoz

Çıtır çıtır kızartılmış arpacık soğan

İsteğe göre acı biber sosu (Sambal)

Yapılışı