Asya mutfağının tavuk lezzeti: Dapanji

Uygur mutfağının belki de en şaşırtıcı ve lezzetli yemeği olan Dapanji (Çince "büyük tabak tavuk" anlamına gelir), 1990'larda Sincan bölgesinde popülerleşmiş, kökeni Sichuan mutfağına dayansa da Uygur damak tadıyla evrimleşmiş bir başyapıttır. Bu yemeği özel kılan şey, içindeki patateslerin tavuk suyu ve baharatlı sosla birlikte pişerek adeta bir sünger gibi aromayı içine çekmesidir.
DAPANJI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg tavuk (bütün tavuğun parçalanmış, kemikli hali tercih edilir).
- 3 adet orta boy patates (iri küpler halinde doğranmış).
- 2 adet yeşil kapya biber, 1 adet kırmızı kapya biber (iri doğranmış).
- 4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı taze zencefil, 2 adet yıldız anason, 1 tatlı kaşığı Sichuan biberi (veya karabiber ve kişniş karışımı).
- 3 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı su.
Yapılışı
- Tavukları yüksek ateşte, hafifçe renk alana kadar soteleyin ve bir tabağa alın.
- Aynı tavaya yıldız anason, Sichuan biberi, zencefil ve sarımsakları atıp kokusunu çıkarın.
- Tavukları geri ekleyin, salçayı ve soya sosunu katın.
- İri doğranmış patatesleri ekleyin ve üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Patatesler yumuşayıp sos ağdalı bir kıvam alana kadar yaklaşık 25-30 dakika kısık ateşte pişirin.
- Biberleri ekleyin, 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.