Finlandiya'nın efsane tatlısı: Runeberg Turtası tarifi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:25

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:25

Finlandiya’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan Runeberg Turtası, badem ve baharatların lezzetli uyumuyla yapılan, üstü reçel ve glazürle süslenen harika bir tatlıdır. Fin kültürünün önemli bir parçası olan bu tatlı, şair Johan Ludvig Runeberg’in favori tatlısı olduğu için onun adıyla anılır.

RUNEBERG TURTASI TARİFİ

Malzemeler (6-8 Kişilik)

Kek İçin:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı bitter badem esansı (isteğe bağlı)

1 su bardağı un

Yarım su bardağı badem unu veya öğütülmüş badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kardamom (isteğe bağlı, aroma için)

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı krema veya süt

Yarım çay bardağı bisküvi kırıntısı veya ekmek kırıntısı

Şerbet İçin:

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı rom veya badem likörü (isteğe bağlı, aroma için)

Üzeri İçin:

Yarım su bardağı ahududu reçeli veya frambuaz reçeli

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı su veya limon suyu

Yapılış