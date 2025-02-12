Finlandiya'nın efsane tatlısı: Runeberg Turtası tarifi
Finlandiya mutfağının en ünlü tatlılarından biri olan Runeberg Turtası, badem, baharatlar ve reçelle hazırlanan nefis bir kek çeşididir. İsmini Fin şair Johan Ludvig Runeberg’den alan bu tatlı, özellikle 5 Şubat’ta Runeberg Günü'nde tüketilir. Şimdi, bu efsanevi tatlıyı evinizde yapmaya ne dersiniz?
Finlandiya’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan Runeberg Turtası, badem ve baharatların lezzetli uyumuyla yapılan, üstü reçel ve glazürle süslenen harika bir tatlıdır. Fin kültürünün önemli bir parçası olan bu tatlı, şair Johan Ludvig Runeberg’in favori tatlısı olduğu için onun adıyla anılır.
RUNEBERG TURTASI TARİFİ
Malzemeler (6-8 Kişilik)
Kek İçin:
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 çay kaşığı bitter badem esansı (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı badem unu veya öğütülmüş badem
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı kardamom (isteğe bağlı, aroma için)
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Yarım çay bardağı krema veya süt
- Yarım çay bardağı bisküvi kırıntısı veya ekmek kırıntısı
Şerbet İçin:
- Yarım su bardağı su
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı rom veya badem likörü (isteğe bağlı, aroma için)
Üzeri İçin:
- Yarım su bardağı ahududu reçeli veya frambuaz reçeli
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı su veya limon suyu
Yapılış
- Tereyağı ve şekeri mikserle çırparak kremamsı bir kıvam elde edin.
- Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırın.
- Vanilya özütü ve badem esansını ekleyin.
- Ayrı bir kapta un, badem unu, kabartma tozu, kardamom ve tarçını karıştırın.
- Karışıma bisküvi kırıntılarını ekleyin.
- Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyin ve sütü de ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Fırını 175°C’ye ısıtın.
- Yağlanmış muffin veya küçük kek kalıplarına hamuru paylaştırın.
- 20-25 dakika pişirin ve kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.
- Küçük bir tencerede su ve şekeri kaynatın, ardından rom veya badem likörünü ekleyin.
- Pişen kekleri sıcakken şerbetle hafifçe ıslatın.
- Keklerin üstüne ahududu reçelini ekleyin.
- Pudra şekeri ve birkaç damla su veya limon suyu ile glazür hazırlayın.
- Glazürü reçelin çevresine halka şeklinde sıkın.
- Tamamen soğuduktan sonra kahve veya çay ile servis edin.
Etiketler: #Runeberg Turtası #tarif #finlandiya
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