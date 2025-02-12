Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:53

Dışı çıtır, içi ise akışkan kaşar peyniriyle dolu olan kaşarlı hamur kızartması, kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da günün herhangi bir anında keyifle tüketebileceğiniz pratik bir lezzettir. Hem az malzemeyle hazırlanan hem de kısa sürede sofraya gelen bu tarif, özellikle hamur işi sevenlerin favorisi olacak. Peki, kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kaşarlı hamur kızartması tarifi...

KAŞARLI HAMUR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

100-150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için sıvı yağ

KAŞARLI HAMUR KIZARTMASI YAPILIŞI

Geniş bir kaba unu alın, üzerine tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Ortasını açarak yoğurt, yumurta ve sıvı yağı ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımıyla yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Açtığınız hamurdan küçük yuvarlaklar veya kareler kesin.

Bir parçanın ortasına rendelenmiş kaşar peynirini koyun ve üzerine başka bir hamur parçasını kapatarak kenarlarını iyice bastırın.

Tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın.

Hazırladığınız hamurları kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Afiyet olsun!