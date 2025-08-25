Avrupa'nın kahvaltı lezzeti: Poffertjes

Hollanda’da özellikle kış festivallerinde ve pazar kahvaltılarında tercih edilen poffertjes, minik yuvarlak şekliyle klasik pancake’ten ayrılıyor. Özel kalıplarda yapılan bu tatlı atıştırmalık, genellikle pudra şekeri ve tereyağıyla servis ediliyor. Kahvaltı sofralarına eğlenceli bir dokunuş katan poffertjes, kolay yapımıyla evde de denenebilecek hafif bir tarif.

POFFERTJES TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

1 yumurta

Bir tutam tuz

Üzeri için: Pudra şekeri ve tereyağı

Yapılışı

Ilık sütte mayayı ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Unu ve tuzu ekleyin, yumurtayı kırıp pürüzsüz bir hamur hazırlayın.

Hamuru 30 dakika dinlendirin.

Küçük kepçelerle tavaya minik yuvarlaklar halinde dökün.

İki tarafı da altın sarısı renk alıncaya kadar pişirin.

Servis tabağına alın, üzerine pudra şekeri serpin ve tereyağı ile servis edin.