Avrupa pastacılık sanatının ikonu: Orijinal Elmalı Strudel

Mutfak literatüründe "kağıt inceliğindeki hamur" disiplininin en önemli temsilcisi olan Apple Strudel, özellikle Viyana ve Bavyera mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tatlıyı standart elmalı paylardan ayıran temel fark, hamurunun altında gazete okunabilecek kadar şeffaf açılması ve iç harcındaki ekmek kırıntılarının pişme esnasında elmanın suyunu hapsederek hamurun çıtırlığını korumasıdır. Gastronomi dünyasında teknik becerinin bir göstergesi sayılan Strudel, sıcak servis edilmesi ve yanındaki vanilya sosuyla tam bir kış klasiğidir.
ELMALI STRUDEL TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin:
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım su bardağı ılık su
- Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
- 4 adet sert ekşi elma (Granny Smith - ince dilimlenmiş)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı kuru üzüm
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya file badem
- 1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu (tereyağında kavrulmuş)
- 100 gram eritilmiş tereyağı (katlar arası için)
Servis İçin:
- Pudra şekeri
- Vanilyalı dondurma veya Vanilya sosu (Custard)
Yapılışı
- Hamur malzemelerini pürüzsüz ve elastik bir yapı elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun; üzerini yağlayıp oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
- Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve çok ince (yaprak şeklinde) dilimleyin; şeker, tarçın, kuru üzüm ve cevizle harmanlayın.
- Temiz bir masa örtüsünü unlayın, dinlenen hamuru üzerine alıp önce merdaneyle, ardından ellerinizin arkasını kullanarak her yöne doğru kağıt gibi incelecek kadar çekiştirerek açın.
- Açılan hamurun üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün ve kavrulmuş ekmek kırıntılarını hamurun üçte birlik kısmına yayın.
- Hazırladığınız elmalı harcı ekmek kırıntılarının üzerine yerleştirin.
- Masa örtüsünü uç kısmından kaldırarak hamuru rulo şeklinde sıkıca sarın; uçlarını kapatıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine "U" şekli vererek veya düz yerleştirin.
- Üzerine kalan tereyağını sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkan Strudel’i 15 dakika dinlendirdikten sonra üzerine bol pudra şekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.