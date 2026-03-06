Avrupa pastacılık sanatının ikonu: Orijinal Elmalı Strudel

Mutfak literatüründe "kağıt inceliğindeki hamur" disiplininin en önemli temsilcisi olan Apple Strudel, özellikle Viyana ve Bavyera mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tatlıyı standart elmalı paylardan ayıran temel fark, hamurunun altında gazete okunabilecek kadar şeffaf açılması ve iç harcındaki ekmek kırıntılarının pişme esnasında elmanın suyunu hapsederek hamurun çıtırlığını korumasıdır. Gastronomi dünyasında teknik becerinin bir göstergesi sayılan Strudel, sıcak servis edilmesi ve yanındaki vanilya sosuyla tam bir kış klasiğidir.

ELMALI STRUDEL TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı ılık su

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

4 adet sert ekşi elma (Granny Smith - ince dilimlenmiş)

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya file badem

1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu (tereyağında kavrulmuş)

100 gram eritilmiş tereyağı (katlar arası için)

Servis İçin:

Pudra şekeri

Vanilyalı dondurma veya Vanilya sosu (Custard)

Yapılışı