Avrupa sofralarının gözdesi: Altın sarısı çıtır Şinitzel tarifi

İncecik dövülmüş eti, hava gibi kabaran altın sarısı panesi ve yanındaki ferahlatıcı garnitürleriyle bu yemek, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi. Evdeki malzemelerle restoran kalitesinde bir şinitzel hazırlamanın tüm detaylarını sizler için derledik...

ŞİNİTZEL TARİFİ

Malzemeler

4 adet ince kesilmiş dana antrikot veya tavuk göğsü

2 adet taze yumurta

1 su bardağı un

1.5 su bardağı galeta unu (mümkünse panko veya ev yapımı ekmek kırıntısı)

Kızartmak için sıvı yağ ve lezzet için bir parça tereyağı

Tuz ve karabiber

Yapılış