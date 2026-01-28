Avrupa sofralarının gözdesi: Altın sarısı çıtır Şinitzel tarifi

İncecik dövülmüş eti, hava gibi kabaran altın sarısı panesi ve yanındaki ferahlatıcı garnitürleriyle bu yemek, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi. Evdeki malzemelerle restoran kalitesinde bir şinitzel hazırlamanın tüm detaylarını sizler için derledik...
ŞİNİTZEL TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet ince kesilmiş dana antrikot veya tavuk göğsü
- 2 adet taze yumurta
- 1 su bardağı un
- 1.5 su bardağı galeta unu (mümkünse panko veya ev yapımı ekmek kırıntısı)
- Kızartmak için sıvı yağ ve lezzet için bir parça tereyağı
- Tuz ve karabiber
Yapılış
- Etin Hazırlanması: Etlerinizi iki streç film arasına koyun ve bir et dövücü (veya merdane) yardımıyla her yeri eşit olacak şekilde iyice inceltin. Etin çok ince olması, hızlı ve sulu pişmesi için kritiktir. Ardından her iki yüzünü de tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
- Pane İstasyonunun Kurulması: Üç ayrı geniş tabak hazırlayın. Birinci tabağa unu, ikinci tabağa hafifçe çırpılmış yumurtaları, üçüncü tabağa ise galeta ununu koyun.
- Kaplama İşlemi: Eti önce unun içine bırakın ve fazla ununu silkeleyin. Ardından yumurtaya batırın. En son galeta ununa koyun; ancak galeta ununu ete bastırmayın. Sadece her yerinin kaplandığından emin olun. (Bastırmamak, pişerken panenin "balon" gibi kabarmasını sağlar).
- Pişirme Tekniği: Geniş bir tavada yağı kızdırın (yağ miktarının eti biraz yüzdürmesi gerekir). Etleri tavaya koyun ve tavayı sürekli ileri geri sallayarak kızgın yağın etin üst yüzeyine de temas etmesini sağlayın. Altın sarısı renk aldığında (yaklaşık 2-3 dakika) çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.