Avustralya’nın efsanevi tatlısı: Lamington tarifi

Avustralya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Lamington, yumuşacık keki, çikolata sosu ve hindistan cevizi kaplamasıyla hem göze hem damağa hitap eder. Yapılışı oldukça kolay olan bu nefis tatlıyı evde denemek ister misiniz? İşte adım adım Lamington tarifi!

MALZEMELER

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

50 gram tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı vanilin

Kaplama için:

200 gram bitter çikolata (isteğe bağlı sütlü de kullanılabilir)

100 ml süt veya krema

2 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

YAPILIŞI

Keki Hazırlayın:

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, vanilini ilave edin. En son eritilmiş tereyağını katın ve spatula ile yavaşça karıştırın.

Yağlı kağıt serili kare veya dikdörtgen bir fırın tepsisine dökün. 170 °C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kek tamamen soğuyunca kare parçalar halinde kesin.

Çikolata Sosunu Hazırlayın:

Çikolatayı ve sütü benmari usulü veya düşük ateşte bir tencerede karıştırarak eritin. Pürüzsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın.

Kaplama:

Kare kek parçalarını önce çikolata sosuna bulayın. Ardından hindistan cevizine bulayarak her tarafını kaplayın.

Dinlendirme:

Hindistan cevizine buladığınız kekleri yağlı kağıdın üzerine alın ve en az 15-20 dakika dinlendirin ki sos donsun.